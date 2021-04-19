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Понеділок, 19.04.2021
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Яке свято 19 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 19 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У понеділок, 19 квітня, відзначається день пам'яті святого Євтихія, архієпископа Константинопольського і мученика Єремії Римського.

Євтихій народився в селі, який мав назву "Божественне", у Фригийский області. Виховувався в християнській родині. В юності обрав для себе чернечий спосіб життя. Оселився в монастирі Амасії і прийняв чернецтво, а пізніше був призначений архімандритом. У 552 році Эвтихій став патріархом. За засудження єресі був висланий з Константинополя в Амасійський обитель, в якій прожив 12 років. Володів даром зцілення. На святого Євтихія 19 квітня часто молилися, просячи здоров'я для близьких людей.

Про мученика Єремію відомо мало - жив він у III столітті і прийняв мученицьку смерть за часів гонінь на християн.

К 19 квітня зазвичай зацвітають яблуні, які вважалися символом дівочої краси і невинності. У цей день було прийнято поклонитися дереву.

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Народні прикмети 19 квітня

  • Туман вранці віщує суху погоду до кінця місяця.
  • Чим прозоріші хмари, тим тихіша буде погода, але може піти і дощ.
  • Перелітні птахи летять зграями - до теплої весни.
  • Народжені 19 квітня володіють даром письменництва.

Що заборонено робити 19 квітня

  • Незаміжнім жінкам і дівчатам заборонено 19 квітня зривати квіти, якщо вони хочуть створити сім'ю і народити дітей.
  • Також не можна ламати гілки дерев, спилювати або рубати їх - доля складеться невдало.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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