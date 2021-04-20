Понад 12 тисяч людей перемогли коронавірус за останню добу: дані на 20 квітня

За минулу добу, 19 квітня, в Україні зафіксували 8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 414 дітей і 251 медпрацівник.

Про це у вівторок вранці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

госпіталізовано - 2042 особи;

летальних випадків - 367;

одужали - 12 075 осіб;

здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306);

12 144 особи щеплено проти COVID-19 за 19 квітня в Україні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 1 961 956 осіб;

одужали - 1 499 752 особи;

летальних випадків - 40 367;

проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

Всього 462 791 чоловік щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, 19 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що пандемія коронавірусу залишається серйозною проблемою для здоров'я населення світу і рекомендували продовжити режим надзвичайної ситуації в світовій охороні здоров'я.