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Вівторок, 20.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Понад 12 тисяч людей перемогли коронавірус за останню добу: дані на 20 квітня

Понад 12 тисяч людей перемогли коронавірус за останню добу: дані на 20 квітня
08:39 Сьогодні Телеграф

За минулу добу, 19 квітня, в Україні зафіксували 8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 414 дітей і 251 медпрацівник.

Про це у вівторок вранці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу в Україні:

  • госпіталізовано - 2042 особи;
  • летальних випадків - 367;
  • одужали - 12 075 осіб;
  • здійснено тестувань за добу - 77 678 (в тому числі методом ПЛР - 37 557, методом ІФА - 16 815, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 23 306);
  • 12 144 особи щеплено проти COVID-19 за 19 квітня в Україні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.

Пік пройдено, але є одне "але": Степанов відзначився новою переможною заявою по COVID-19

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 1 961 956 осіб;
  • одужали - 1 499 752 особи;
  • летальних випадків - 40 367;
  • проведено ПЛР-тестів - 8 996 039.

 коронавірус_20 квітня

Всього 462 791 чоловік щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, 19 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що пандемія коронавірусу залишається серйозною проблемою для здоров'я населення світу і рекомендували продовжити режим надзвичайної ситуації в світовій охороні здоров'я.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Максим Степанов, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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