Понад 12 тисяч людей перемогли коронавірус за останню добу: дані на 20 квітня

За минулу добу, 19 квітня, в Україні зафіксували 8940 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 414 дітей і 251 медпрацівник.
Про це у вівторок вранці повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в м.Київ (892), Харківській (804), Полтавській (725), Одеській (691) та Київській (647) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Всього 462 791 чоловік щеплені від початку прищеплювальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 462 789 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Як повідомлялося, 19 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що пандемія коронавірусу залишається серйозною проблемою для здоров'я населення світу і рекомендували продовжити режим надзвичайної ситуації в світовій охороні здоров'я.