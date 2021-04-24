Яке свято 24 квітня: народні прикмети і заборони

У суботу, 24 квітня, відзначається день пам'яті святого мученика Антипа Пергамського, єпископа. Також настає православне свято - Лазарева субота.

Антип був учнем Іоанна Богослова, одного з дванадцяти апостолів. Пізніше був призначений єпископом Церкви в Пергамі. За переказами, язичники примушували Антипа припинити християнські проповіді, але той відмовився продовжувати робити це, за що його кинули в розжарену піч для жертвоприношень у вигляді мідного вола в храмі Артеміди. Тіло єпископа було таємно поховано, а в V столітті над його могилою був побудований храм.

Також цей день називався Водогіном, оскільки говорили, що 24 квітня "води відкриваються": "Антип очищає річки від льоду"; "Антип воду розпустив".

Крім цього, за день до Вербної неділі відзначається Лазарева субота. Згідно віруванням, Спаситель воскресив його на четвертий день після смерті, щоб показати: кожен, хто вірує, може ожити.

Народні прикмети 24 квітня

На світанку небо червоне - вся весна буде похмурою.

Лід на річках 24 квітня ще не розтанув - літо буде холодним.

Води на річці не розкрилися досі - вірна прикмета того, що літо буде поганим і неврожайним.

Якщо верба розпушилася, значить, зима пішла і більше не повернеться.

Народженим 24 квітня слід носити корунд.

Що заборонено робити 24 квітня

Небажано в цей день пити сиру воду, щоб не мати проблем зі здоров'ям.

Не можна лаяти дітей - ангел-хранитель дитини покарає батьків.

Заборонено робити важку роботу.

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