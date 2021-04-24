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Яке свято 24 квітня: народні прикмети і заборони

Яке свято 24 квітня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У суботу, 24 квітня, відзначається день пам'яті святого мученика Антипа Пергамського, єпископа. Також настає православне свято - Лазарева субота.

Антип був учнем Іоанна Богослова, одного з дванадцяти апостолів. Пізніше був призначений єпископом Церкви в Пергамі. За переказами, язичники примушували Антипа припинити християнські проповіді, але той відмовився продовжувати робити це, за що його кинули в розжарену піч для жертвоприношень у вигляді мідного вола в храмі Артеміди. Тіло єпископа було таємно поховано, а в V столітті над його могилою був побудований храм.

Також цей день називався Водогіном, оскільки говорили, що 24 квітня "води відкриваються": "Антип очищає річки від льоду"; "Антип воду розпустив".

Листівки та картинки з наступаючою Вербною неділею 2021

Крім цього, за день до Вербної неділі відзначається Лазарева субота. Згідно віруванням, Спаситель воскресив його на четвертий день після смерті, щоб показати: кожен, хто вірує, може ожити.

Народні прикмети 24 квітня

  • На світанку небо червоне - вся весна буде похмурою.
  • Лід на річках 24 квітня ще не розтанув - літо буде холодним.
  • Води на річці не розкрилися досі - вірна прикмета того, що літо буде поганим і неврожайним.
  • Якщо верба розпушилася, значить, зима пішла і більше не повернеться.
  • Народженим 24 квітня слід носити корунд.

Що заборонено робити 24 квітня

  • Небажано в цей день пити сиру воду, щоб не мати проблем зі здоров'ям.
  • Не можна лаяти дітей - ангел-хранитель дитини покарає батьків.
  • Заборонено робити важку роботу.

Раніше "Телеграф" писав, скільки буде коштувати традиційний великодній кошик у 2021 році.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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