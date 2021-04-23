Гроші на крові бійців ВСУ: названі зарплати терористів на Донбасі

Стало відомо про те, скільки заробляють бойовики так званих "ЛНР" і "ДНР" за обстріл українських позицій. У статті російського видання "МК" йдеться про те, що військові на стороні невизнаних республік отримують маленьку зарплату і "бойові".

Так, командир саперів, що працює на сепаратистів з 7:00 до 17:00 в будні, отримує 19,5 тисяч рублів на місяць (близько 7200 грн), а під час бойових дій - плюс півтори тисячі рублів "бойових" за "небезпечну роботу ". Рядовий сапер отримує менше: вже з так званими "бойовими" - до 16,6 тисяч рублів (майже 6200).

"В окопах можна провести від двох тижнів - тоді після можуть дати тиждень-півтора вихідних, а якщо "гаряче" - можна повоювати місяць і потім два тижні відпочивати, - цитує ЗМІ рядового бойовика на ім'я Андрій. - Те, що в термосах підвозять, часто їсти неможливо. З водою погано, особливо взимку".

Цей же бойовик розповідає, що до 2015 року "у них було все добре": до 300 доларів (8400 грн) в місяць. А тепер справа пішла куди гірше: рядові отримують близько 15 тисяч рублів (5600 грн), хоча йшли на "ставку" від 20-ти.

"Якби готувалися до війни, грошей би підкинули", - скаржиться сепаратист.

Нагадаємо, російський "Перший канал" опублікував відео того, як їх військові завершили "навчання" на кордоні з Україною.