В Україні п'ятий день поспіль тих, хто видужав від коронавірусу більше, ніж нових хворих

За даними на ранок суботи, 24 квітня, в Україні, яка займає восьме місце по COVID-19 в Європі, зафіксували 12 711 нових випадків коронавірусу. При цьому за добу померли 392 людини.

Проце повідомляється на офіційному сайті Ради національної безпеки і оборони (РНБО).

При цьому з початку пандемії в Україні зафіксували 2 017 341 випадків зараження, померли - 42 092, хворіють - 422 982.

Як додав в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов, за добу захворіли 532 дитини і 230 медпрацівників.

За його словами, за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 3 508 осіб;

летальних випадків – 392;

одужало – 13 687 осіб;

здійснено тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 017 341 особа;

одужало – 1 565 954 особи;

летальних випадків – 42 092;

проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.

Як повідомляв "Телеграф", згідно з прогнозом Міністерства охорони здоров'я, на наступному тижні відразу шість регіонів вийдуть з "червоної зони".