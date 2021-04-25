Вербна неділя 2021: що категорично заборонено робити в це свято

Вербна неділя - це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн найсуворіший пост. У цей день віруючі повинні обмежувати себе не тільки в їжі, але і в побутових справах. В 2021 році Вербна неділя припадає на 25 квітня. Нагадаємо, що цьому святу завжди передує Лазарева субота.
Головним символом Вербної неділі є гілочки пухнастої верби, які прийнято приносити в цей день до церкви і освячувати, щоб в подальшому вони захищали будинок і приносили добробут. Також гілочками верби християни б'ють один одного, примовляючи: "Не я б'ю - верба б'є!".
Народні прикмети 25 квітня
Що заборонено робити 25 квітня
У цей день треба підготуватися до Страсного тижня - періоду суворого посту, який завершиться радісним святом - Світлим Воскресінням Христовим.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Вербну неділю будуть проводитись богослужіння.