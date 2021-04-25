Вербна неділя 2021: що категорично заборонено робити в це свято

Вербна неділя - це останній день перед Страсним тижнем, коли у християн найсуворіший пост. У цей день віруючі повинні обмежувати себе не тільки в їжі, але і в побутових справах. В 2021 році Вербна неділя припадає на 25 квітня. Нагадаємо, що цьому святу завжди передує Лазарева субота.

Головним символом Вербної неділі є гілочки пухнастої верби, які прийнято приносити в цей день до церкви і освячувати, щоб в подальшому вони захищали будинок і приносили добробут. Також гілочками верби християни б'ють один одного, примовляючи: "Не я б'ю - верба б'є!".

Народні прикмети 25 квітня

Якщо ранок видався холодним, а день ясним, то велика ймовірність сухого літа і неврожаю.

Якщо йде дощ, то початок травня буде дощовим.

Якщо до цього дня весь сніг розтанув, значить, зима відступила і заморозків більше не буде.

Верба зацвіла - до теплих днів.

Теплий день 25 квітня - рік буде врожайним. Це ж говорили, якщо сонце дуже пригрівало.

Що заборонено робити 25 квітня

Не можна важко працювати, займатися рукоділлям, прибиранням, пранням.

Не сваріться, а також намагайтеся в цей день не думати про щось погане.

Категорично забороняється влаштовувати гучні гуляння, не можна вживати алкоголь.

Не можна в Вербну неділю проводити поминальний обід.

У цей день треба підготуватися до Страсного тижня - періоду суворого посту, який завершиться радісним святом - Світлим Воскресінням Христовим.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в Вербну неділю будуть проводитись богослужіння.