Хворих COVID-19 в Україні за добу знову більше, ніж видужалих: свіжа статистика

В Україні, на ранок неділі, 25 квітня, кількість хворих на коронавірус знову перевищила число тих, що одужали за добу. До цього в країні, починаючи з 19 квітня, спостерігалася позитивна динаміка по пацієнтам з COVID-19.

Свіжі дані озвучив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його інформацією за добу в країні зафіксовано 7 930 нових випадків воронавіруса. У їх числі 331 дитина і 98 медиків. Видужало за цей період 6 574 людини. Померло 231. Також були госпіталізовані 3 688 українця.

Здійснено тестувань за добу - 54 270 (в тому числі методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 522).

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях", - зазначив чиновник.

Всього ж з початку пандемії в Україні:

захворіло - 2 025 271 особа;

одужали посилання - 1 572 528 осіб;

летальних випадків - 42 323;

проведення ПЛР-тестів - 9 240 911;

вакциновано -526 916;

Нагадаємо, в неділю, 25 квітня, Одеса і Одеська область позбулися статусу території "червоної зони" в зв'язку з коронавірусом. Тепер вони перебувають у "жовтій зоні" карантину.