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Понеділок, 26.04.2021
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Держатестація-2021: Зеленський підписав важливий для випускників закон

Держатестація-2021: Зеленський підписав важливий для випускників закон
Оновлено 17:41 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський звільнив випускників шкіл та інших закладів середньої освіти від обов'язку проходити державну атестацію. Таким чином, він підтримав відповідну ініціативу депутатів Верховної Ради, яка проголосувала за законопроект №5014 13 квітня.

Про це повідомляється на офіційному порталі глави держави.

Тепер випускники самі зможуть вирішити, як саме будуть оцінювати їх знання і який документ підлітки отримають на руки. Вибір невеликий: Зовнішнє незалежне оцінювання або Державна підсумкова атестація.

Таким чином, практично колишніх школярів хочуть вберегти від ризику заразитися COVID-19 і заодно запобігти подальшому погіршенню епідемічної ситуації в країні.

Також на сайті президента наголосили, що всі етапи ЗНО пройдуть в Україні в запланований термін.

Нагадаємо, рік тому, в червні в 2020, Зеленський також дозволив школярам-випускникам не проходити державну атестацію. Причина та ж - складна ситуація з коронавірусом в Україні.

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Андрій Топчій
Автор: Андрій Топчій Редактор стрічки новин
Перегляди: 88

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ЗНО, Володимир Зеленський, Випускники, Держатестація-2021.
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