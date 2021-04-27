В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня

В Україні станом на вівторок, 27 квітня, зафіксовано 7915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 336 дітей і 202 медпрацівника.

Про це у вівторок, 27 квітня, вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За минулу добу в Україні:

госпіталізовані - 1650 чоловік;

летальних випадків - 432;

одужала - 17 391 особа;

здійснено тестувань за добу - 72 239 (в тому числі методом ПЛР - 35 761, методом ІФА - 15 133 досліджень швидкими тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 21 345);

11 100 людей щеплено проти COVID-19 за 26 квітня в Україні.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло - 2 038 248 осіб;

одужали посилання - 1 596 829 осіб;

летальних випадків - 42 950;

проведення ПЛР-тестів - 9 292 051.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 539 126 осіб, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як повідомлялося, головний лікар Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин розповів "Телеграфу", що українським лікарням не вистачає кисню для лікування хворих COVID-19.