В Україні менше 8 тисяч нових випадків коронавірусц, але смертність наближається до рекордної позначки: дані на 27 квітня

В Україні станом на вівторок, 27 квітня, зафіксовано 7915 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, в тому числі захворіли 336 дітей і 202 медпрацівника.
Про це у вівторок, 27 квітня, вранці повідомляє міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
За минулу добу в Україні:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (869), Полтавській (651), Донецькій (588), Одеській (580) та Запорізькій (552) областях.
За весь час пандемії в Україні:
З початку прищеплювальної кампанії щеплено 539 126 осіб, з них отримали 1 дозу - 539 124 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 9 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Як повідомлялося, головний лікар Коломийського обласного госпіталю ветеранів війни Володимир Федоришин розповів "Телеграфу", що українським лікарням не вистачає кисню для лікування хворих COVID-19.