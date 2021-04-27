Кислород разбавляют: врач рассказал о неутешительной ситуации в больницах

Украинским больницам не хватает кислорода для лечения больных COVID-19. Кроме того есть проблемы с соблюдением технических требований.

Об этом "Телеграфу" рассказал главврач Коломыйского областного госпиталя ветеранов войны Владимир Федоришин.

"В соседней больнице, где лечат ковидных, кислород разведенный", - сказал он.

Также врач указал на то, что не всегда соблюдаются требования подачи кислорода больным. Как пример он приводит то, что иногда к рампе, рассчитанной на 20 точек, подключают сразу 60 и в таких условиях пациентам кислорода точно не хватит.

"Но сейчас бывают такие случаи, когда они одновременно работают. А нужно было отдельную разводку делать с самого начала и до больницы", - сказал Федоришин.

Помимо того, он отметил, что Украина оказалась не готовой к обеспечению себя нужным количеством кислорода. К примеру, Запад страны снабжается ним лишь со Львовского химзавода, который постоянно сталкивается с неисправностями из-за чего происходят перебои с поставками.

В таком случае у больниц остается лишь один выход - прикрыть подачу кислорода.

"Чем это может закончиться – вам никто не скажет", - подытожил он.

Больше о нынешней ковидной обстановке в одном из крупных городов Ивано-Франковской области и во всей Украине читайте в материале "Телеграф": "Кислорода не хватает... Больница тихонько прикрывает его подачу": главврач – о проблемах борьбы с ковидом, которые замечают не все.