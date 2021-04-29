Семенченка хочуть залишити за ґратами на рік (відео)

Печерський райсуд Києва сьогодні, 29 квітня, прийняв рішення залишити під вартою колишнього нардепа і екс-командира "Донбасу" Семена Семенченка, якого звинуватили в створенні приватної військової компанії. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила дружина Семенченко Наталка Музика.

За словами жінки, прокурор планує подавати клопотання і продовжити запобіжний захід до 12 місяців.

"Чому б відразу не на пару років? - нарікає дружина Семенченка. - Тримати людину без вердикту суду у справі під арештом місяцями і роками - це ганебна практика часів Порошенка. Винен - доводьте і саджайте. Не винен - відпускайте".

Нагадаємо, 24 березня СБУ викрила існування в Україні воєнізованого збройного формування, так званої "приватної військової компанії". До складу компанії входить більше 150 чоловік, а сама організація діяла під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій. За даними слідства Головного управління СБУ в Києві та в Київській області, організаторами такої діяльності були колишній народний депутат України Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ".