Скачать
Четвер, 29.04.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Прибирання - це важливо: ПЦУ закликала не забувати про найголовніше в Чистий четвер
Прибирання - це важливо: ПЦУ закликала не забувати про найголовніше в Чистий четвер
Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
Низка звільнень триває: Найєм позбувся посади в Укроборонпромі
Низка звільнень триває: Найєм позбувся посади в Укроборонпромі
Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні
Готуємось до Пасхи та травневих свят: у скільки українцям обійдеться пікнік на вихідні

Страсна п'ятниця 2021: що не можна робити в цей день (інфографіка)

Страсна п'ятниця 2021: що не можна робити в цей день (інфографіка)
Оновлено 21:37 Сьогодні Телеграф

Згідно з християнськими віровченням, Страсна (Велика, або Стражденна) п'ятниця вважається днем розп'яття Ісуса Христа.

Для православних віруючих це найскорботніший день Страсного тижня, який у 2021 році закінчується 2 травня (Великдень). Християни присвячують п'ятницю згадками про страждання, смерть Спасителя на хресті, зняття його з хреста і поховання.

У Страсну п'ятницю в соборах не відбуваються літургії, а читають Євангеліє про Страсті Христові.

Крім цього, в цей день варто дотримуватися дуже строгого посту, аж до повного утримання від вживання їжі. Категорично забороняється робити що-небудь по дому і займатися господарством, не можна лаятися, голосно сміятися і співати (не забуваємо, що це день скорботи).

Красиві побажання в Страсну п'ятницю - в матеріалі "Телеграфа".

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 48

Все по темі:

Традиции, Свята, Заборони, Страсна п'ятниця.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Привітання з Чистим четвергом 2021: листівки і картинки
02 Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми
03 Чистий четвер 2021: що можна і заборонено робити в цей день (інфографіка)
04 Творець вакцини від коронавірусу поділився обнадійливим прогнозом для Європи
05 У Лукашенка "знайшли" ще одного сина, якого він нібито запроторив у дитбудинок (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021
Красиві листівки і привітання на українській з наступаючою Страсною п'ятницею 2021
Страсна п'ятниця 2021: що не можна робити в цей день (інфографіка)
Страсна п'ятниця 2021: що не можна робити в цей день (інфографіка)
&quot;У мене є фан-клуб любителів чл*на Ківи&quot;: нардеп став героєм нового скандалу (відео 18+)
"У мене є фан-клуб любителів чл*на Ківи": нардеп став героєм нового скандалу (відео 18+)
По сусідству з Україною вперше виявили новий штам COVID-19 з Індії
По сусідству з Україною вперше виявили новий штам COVID-19 з Індії
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся