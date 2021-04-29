Страсна п'ятниця 2021: що не можна робити в цей день (інфографіка)

Згідно з християнськими віровченням, Страсна (Велика, або Стражденна) п'ятниця вважається днем розп'яття Ісуса Христа.

Для православних віруючих це найскорботніший день Страсного тижня, який у 2021 році закінчується 2 травня (Великдень). Християни присвячують п'ятницю згадками про страждання, смерть Спасителя на хресті, зняття його з хреста і поховання.

У Страсну п'ятницю в соборах не відбуваються літургії, а читають Євангеліє про Страсті Христові.

Крім цього, в цей день варто дотримуватися дуже строгого посту, аж до повного утримання від вживання їжі. Категорично забороняється робити що-небудь по дому і займатися господарством, не можна лаятися, голосно сміятися і співати (не забуваємо, що це день скорботи).

Красиві побажання в Страсну п'ятницю - в матеріалі "Телеграфа".