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У травні українцям відключать гарячу воду? Що про це відомо

У травні українцям відключать гарячу воду? Що про це відомо
Оновлено 09:28 Сьогодні Телеграф

В Україні через скасування з 1 травня 2021 року спецобов'язків (ПСО) для теплокомуненерго постачальники гарячої води і опалення можуть залишитися без газу, в зв'язку з чим українці можуть залишитися без гарячої води в кранах.

Про це повідомляє "Обозреватель".

"Після скасування ПСО підприємства повинні закуповувати газ за попередньою оплатою. А де гроші взяти, якщо у нас споживач платить після того, як уже використовував гарячу воду і опалення", - розповів керівник "Укртеплокомуненерго" Арсентій Блащук.

За його словами, до 20 травня "Нафтогаз" зобов'язаний продавати блакитне паливо постачальникам тепла і гарячої води (ТКЕ) за встановленим тарифом. Таке зобов'язання передбачено спеціальним документом - ПСО. І вже в цьому місяці термін його дії закінчується. В результаті цього українці за підсумком можуть залишитися не тільки без гарячої води, а й без опалення в найближчому опалювальному сезоні.

"А що робити тепловикам? Як розрахуватися з боргами ще і купити газ. Опалювального сезону може і не бути", - додав Блащук.

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Крім того, як розповів один з великих учасників ринку, на платформі оператора ГТС постачальники тепла і гарячої води вже значаться, як споживачі без постачальника газу.

"Проблема в тому, що у них три відра боргів і як вони будуть їх реструктуризувати не зрозуміло. Це ж тепер ринок. Якщо вони з "Нафтогазом" не домовляться, то НАК не буде зобов'язаний поставляти їм газ. Тепер такого зобов'язання не буде", - пояснив він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше гаряче водопостачання в Києві відключали і в 2020 році.

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Наталія Гурковская
Автор: Наталія Гурковская Редактор стрічки новин
Перегляди: 45

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Газ, Відключення, Травень, гаряча вода, скасування ПСО.
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