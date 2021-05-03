У більшості регіонів України ситуація з коронавірусом залишається складною (карта на 3 травня)

Кількість регіонів України, які перебувають в "червоній", "помаранчевій" і "жовтій" зонах загрози поширення коронавірусу Covid-19 за минулу добу не змінилося, проте різні показники в них продовжують змінюватися.

Так, згідно з даними МОЗ України станом на 3 травня епідеміологічний поріг перевищено в 13 регіонах країни. При це найбільше перевищення спостерігається в Донецькій (157,4%) та Черкаській областях (146,1%).

Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує ліміт в 20% в трьох регіонах: "червоних" Запорізькій та Полтавській областях, а також "помаранчевій" Черкаській.

При цьому, як і напередодні, спостерігається різноспрямована динаміка в "червоних" і "помаранчевих" регіонах за рівнем госпіталізації (порогове значення якого 60 на 100 тис. населення).

Так, останні 3 дні все ще фіксується перевищення цього показника в "червоних" Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Також спостерігається перевищення цього показника в "помаранчевих" Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Черкаській областях.

І якщо в Житомирській, Сумській, Хмельницькій і Черкаській областях цей рівень госпіталізації демонструє динаміку на зниження, то в інших згаданих регіонах він або істотно не змінюється, або навіть демонструє зростання.

Як повідомлялося, до Великодня в Україні в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає.