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Понеділок, 03.05.2021
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У більшості регіонів України ситуація з коронавірусом залишається складною (карта на 3 травня)

У більшості регіонів України ситуація з коронавірусом залишається складною (карта на 3 травня)
Оновлено 15:09 Сьогодні Телеграф

Кількість регіонів України, які перебувають в "червоній", "помаранчевій" і "жовтій" зонах загрози поширення коронавірусу Covid-19 за минулу добу не змінилося, проте різні показники в них продовжують змінюватися.

Так, згідно з даними МОЗ України станом на 3 травня епідеміологічний поріг перевищено в 13 регіонах країни. При це найбільше перевищення спостерігається в Донецькій (157,4%) та Черкаській областях (146,1%).

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Коефіцієнт виявлення випадків інфікування перевищує ліміт в 20% в трьох регіонах: "червоних" Запорізькій та Полтавській областях, а також "помаранчевій" Черкаській.

При цьому, як і напередодні, спостерігається різноспрямована динаміка в "червоних" і "помаранчевих" регіонах за рівнем госпіталізації (порогове значення якого 60 на 100 тис. населення).

Так, останні 3 дні все ще фіксується перевищення цього показника в "червоних" Житомирській, Сумській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Також спостерігається перевищення цього показника в "помаранчевих" Дніпропетровській, Донецькій, Луганській та Черкаській областях.

І якщо в Житомирській, Сумській, Хмельницькій і Черкаській областях цей рівень госпіталізації демонструє динаміку на зниження, то в інших згаданих регіонах він або істотно не змінюється, або навіть демонструє зростання.

МОЗ_03.05

Як повідомлялося, до Великодня в Україні в рази впали масштаби тестування на COVID, але кількість важких хворих все одно вражає.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Все по темі:

МОЗ, Коронавірус, Covid-19, Захворюваність, Показники, Червона зона, помаранчева зона, епідпоріг.
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