Скачать
Субота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?
Ватажок "ДНР" зібрався "віджимати" житло переселенців: наскільки це правда і чому зараз?
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
Лише мала частина: Зеленський озвучив число військових Путіна, відведених від кордонів України
У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)
8 і 9 травня в Україні: що відзначають в ці дні і в чому різниця (інфографіка)

Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У суботу, 8 травня, вшановується пам'ять апостола від 70-ти Марка Олександрійського, євангеліста, єпископа.

Марк Олександрійський з Єрусалиму був учнем апостола Петра. Відомий будівництвом першої Церкви в Єгипті, після чого став єпископом Олександрії. Одного разу язичники ввірвалися в храм, схопили єпископа і кинули до в'язниці. На наступний день по дорозі на суд Марк помер.

У цей день на Русі святому Марку молилися і просили, щоб той не допустив посухи, а послав дощ для кращого врожаю.

Європу накриває "холодрига": синоптик спрогнозувала, коли вона добереться до України

Також це свято називалося "пташиним", або "пташиним голодуванням". Зазвичай в цю пору з теплих країн повертаються перелітні птахи.

Народні прикмети 8 травня

  • Ясна погода - прикмета до того, що літо жарким буде.
  • Висока веселка в небі - в найближчі дні погода буде теплою і ясною.
  • Птахи заспівали під час дощу - скоро негоді кінець.
  • Чим зеленіша веселка, тим сильніші будуть опади.
  • Народжені 8 травня красою не наділені, але своїм розумом і працьовитістю можуть привернути до себе увагу. Носити їм слід аметист.

Що не можна робити 8 травня

  • Не слід безтурботно ставитися до води: говорили, що святий Марк, який зберігає ключі від неба, вирішить, що людям не потрібен дощ, і почнеться посуха.
  • Не варто 8 травня скупитися - потрібно бути щедрим, щоб рік пройшов вдало.

Нагадаємо, що 9 травня в Україні святкують День матері. Що це за свято - читайте тут.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 44

Все по темі:

Свята, Прикмети, Традиції.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"
02 У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся