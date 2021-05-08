Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони

У суботу, 8 травня, вшановується пам'ять апостола від 70-ти Марка Олександрійського, євангеліста, єпископа.
Марк Олександрійський з Єрусалиму був учнем апостола Петра. Відомий будівництвом першої Церкви в Єгипті, після чого став єпископом Олександрії. Одного разу язичники ввірвалися в храм, схопили єпископа і кинули до в'язниці. На наступний день по дорозі на суд Марк помер.
У цей день на Русі святому Марку молилися і просили, щоб той не допустив посухи, а послав дощ для кращого врожаю.
Також це свято називалося "пташиним", або "пташиним голодуванням". Зазвичай в цю пору з теплих країн повертаються перелітні птахи.
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