Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони

У суботу, 8 травня, вшановується пам'ять апостола від 70-ти Марка Олександрійського, євангеліста, єпископа.

Марк Олександрійський з Єрусалиму був учнем апостола Петра. Відомий будівництвом першої Церкви в Єгипті, після чого став єпископом Олександрії. Одного разу язичники ввірвалися в храм, схопили єпископа і кинули до в'язниці. На наступний день по дорозі на суд Марк помер.

У цей день на Русі святому Марку молилися і просили, щоб той не допустив посухи, а послав дощ для кращого врожаю.

Також це свято називалося "пташиним", або "пташиним голодуванням". Зазвичай в цю пору з теплих країн повертаються перелітні птахи.

Народні прикмети 8 травня

Ясна погода - прикмета до того, що літо жарким буде.

Висока веселка в небі - в найближчі дні погода буде теплою і ясною.

Птахи заспівали під час дощу - скоро негоді кінець.

Чим зеленіша веселка, тим сильніші будуть опади.

Народжені 8 травня красою не наділені, але своїм розумом і працьовитістю можуть привернути до себе увагу. Носити їм слід аметист.

Що не можна робити 8 травня

Не слід безтурботно ставитися до води: говорили, що святий Марк, який зберігає ключі від неба, вирішить, що людям не потрібен дощ, і почнеться посуха.

Не варто 8 травня скупитися - потрібно бути щедрим, щоб рік пройшов вдало.

Нагадаємо, що 9 травня в Україні святкують День матері. Що це за свято - читайте тут.