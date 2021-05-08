Менше смертей і госпіталізацій: статистика по коронавірусу в Україні на 8 травня

На ранок суботи, 8 травня, в Україні зафіксовано 8 710 нових випадків корона вірусу, що на 306 випадків більше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівників.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 544 особи;

летальних випадків – 370;

одужало – 19 408 осіб;

здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 114 138 осіб;

одужало – 1 750 570 осіб;

летальних випадків – 46 200;

проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Степанов заявляв, що Україна впоралась з третьою хвилею пандемії.