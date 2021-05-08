Скачать
Субота, 08.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Гендиректор Concord Capital Іван Мазепа: "Українці мають гроші і бажання інвестувати, але у них немає робочих інструментів"
Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося
Породисті собаки загризли перехожого на Донбасі: як це сталося

Менше смертей і госпіталізацій: статистика по коронавірусу в Україні на 8 травня

Менше смертей і госпіталізацій: статистика по коронавірусу в Україні на 8 травня
Оновлено 08:28 Сьогодні Телеграф

На ранок суботи, 8 травня, в Україні зафіксовано 8 710 нових випадків корона вірусу, що на 306 випадків більше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівників.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Київі (753), Дніпропетровській (668), Харківській (623), Донецькій (569) та Львівській (478) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 544 особи;

летальних випадків – 370;

одужало – 19 408 осіб;

здійснено тестувань за добу – 87 641 (зокрема методом ПЛР – 39 126, методом ІФА – 14 791, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 724).

За весь час пандемії в Україні

 захворіло – 2 114 138 осіб;

 одужало – 1 750 570 осіб;

 летальних випадків – 46 200;

 проведено ПЛР-тестувань – 9 633 983.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Степанов заявляв, що Україна впоралась з третьою хвилею пандемії.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 101

Все по темі:

Статистика, Максим Степанов, Україна, Коронавірус, Covid-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Фанатка Басти з Києва, яка образила українців, оголосила себе патріоткою: нове відео
02 В Україні очікується чергове збільшення пенсій та пенсійного віку: що зміниться (інфографіка)
03 У скандалі зі студенткою, що заступилася за Басту, виплив Ківа
04 55 мільйонів на 15 осіб: з'ясувалося, скільки отримує керівництво державного "Укрексімбанку"
05 Менше смертей і госпіталізацій: статистика по коронавірусу в Україні на 8 травня
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Україна знову побила травневий рекорд смертності від коронавірусу: свіжі дані
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 8 травня: народні прикмети і заборони
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Поки мами не було вдома: 60-річний чоловік зґвалтував 13-річну дівчинку на Харківщині
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Топ-олігархи України за рік примножили багатства в рази, витіснивши Порошенка (свіжий рейтинг Forbes)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся