Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные

В Украине по состоянию на пятницу, 7 мая, зафиксировали 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 3080 человек;

летальных случаев - 379;

выздоровели – 19 453 человека;

осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР – 39 748, методом ИФА – 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 554);

37 967 человек привито против COVID-19 за сутки 6 мая в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г.Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Стоит отметить, что, несмотря на относительно невысокое число новых выявленных случаев заболевания, в Украине продолжает расти количество летальных случаев в сутки. Если накануне медики сообщали о 374 скончавшихся, то сегодня летальных исходов стало еще больше.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 2 105 428 человек;

выздоровели – 1 731 162 лица;

летальных исходов - 45 830;

проведения ПЦР-тестов – 9 594 857.

821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

По состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, по состоянию на утро 7 мая в Украине болеет коронавирусом 328 436 человек.

Как сообщалось, 6 мая президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров выразил убеждение, что "обнадеживающая" статистика Минздрава Украины на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют коронавирусом сейчас.