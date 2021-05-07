Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные

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Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
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08:35 Сегодня Телеграф

В Украине по состоянию на пятницу, 7 мая, зафиксировали 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.

Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 3080 человек;
  • летальных случаев - 379;
  • выздоровели – 19 453 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки - 94 479 (в том числе методом ПЦР – 39 748, методом ИФА – 14 177, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 40 554);
  • 37 967 человек привито против COVID-19 за сутки 6 мая в Украине.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г.Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.

Стоит отметить, что, несмотря на относительно невысокое число новых выявленных случаев заболевания, в Украине продолжает расти количество летальных случаев в сутки. Если накануне медики сообщали о 374 скончавшихся, то сегодня летальных исходов стало еще больше.

Коронавирус_СНБО_07_05

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 2 105 428 человек;
  • выздоровели – 1 731 162 лица;
  • летальных исходов - 45 830;
  • проведения ПЦР-тестов – 9 594 857.
  • 821 770 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу - 821 768 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 428 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).

Степанов_корона_07_05

По состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.

Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, по состоянию на утро 7 мая в Украине болеет коронавирусом 328 436 человек.

Как сообщалось, 6 мая президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров выразил убеждение, что "обнадеживающая" статистика Минздрава Украины на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют коронавирусом сейчас

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Статистика, Коронавирус, Максим Степанов, Умерли, Заболевшие, Covid-19, выздоровели.
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