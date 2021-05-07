Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные

В Украине по состоянию на пятницу, 7 мая, зафиксировали 8404 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 353 ребенка и 185 медработников.
Об этом сообщает министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook в пятницу утром.
Также за минувшие сутки:
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской (991), Днепропетровской (622), г.Киев (611), Донецкой (571) и Запорожской (494) областях.
Стоит отметить, что, несмотря на относительно невысокое число новых выявленных случаев заболевания, в Украине продолжает расти количество летальных случаев в сутки. Если накануне медики сообщали о 374 скончавшихся, то сегодня летальных исходов стало еще больше.
За все время пандемии в Украине:
По состоянию на 6 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 522 273 человека.
Согласно данным Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО Украины, по состоянию на утро 7 мая в Украине болеет коронавирусом 328 436 человек.
Как сообщалось, 6 мая президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров выразил убеждение, что "обнадеживающая" статистика Минздрава Украины на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют коронавирусом сейчас.