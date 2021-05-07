Скачать
Пятница, 07.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Bellingcat и её большая интрига: почему фильм-расследование о "вагнеровцах" нагоняет страх на власть Зеленского
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
Раскрыта тайна приквела "Игры престолов": "Телеграф" публикует первые кадры и исполнителей главных ролей
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новобогдановка 17 лет спустя: жители села взрывы на артскладах по-прежнему называют "войной" (фото)
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена
Новый виток обострения очень вероятен: озвучены прогнозы по ситуации на Донбассе после визита Блинкена

После сообщения о почти 400 погибших за сутки от коронавируса Степанов объявил о выходе страны из третьей волны COVID-19

После сообщения о почти 400 погибших за сутки от коронавируса Степанов объявил о выходе страны из третьей волны COVID-19
Обновлено 14:26 Сегодня Телеграф ТАСС

На фоне вновь начавшегося роста в Украине количества новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 и под четыре сотни смертей ежедневно министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил о выходе из третьей волны пандемии.

Об этом Степанов написал в пятницу, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем епидопасности", - написал он.

Степанов отметил, что последние 2 месяца были очень сложными: "Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем".

Министр рассказал, как ежедневно был на связи с врачами, "которые с ужасом сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма", о сложности лечения и выздоровления. Он вспомнил о проблемах с кислородом для больных "короной" и отметил, что на пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, находившихся на кислородной терапии.

"Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - призвал Степанов.

При этом его пост, а также озвученные в нем тезисы вызвал волну возмущения в соцсетях:

Степанов_корона_пост_комменты_3Степанов_корона_пост

Степанов_корона_пост_комменты_1

Врач Тарас Жиравецкий отреагировал на это заявление Степанова более сдержанно:

Степанов_корона_пост_комменты_2

Как сообщалось, 6 мая президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров выразил убеждение, что "обнадеживающая" статистика Минздрава Украины на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют коронавирусом сейчас.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 412

Все по теме:

Критика, Коронавирус, Максим Степанов, Преодоление, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Засветился в Луганске, Донецке и Горловке: украинские хакеры разоблачили воевавшего на Донбассе российского военного (фото)
02 Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена
03 Главарь "ДНР" собрался "отжимать" жилье переселенцев: насколько это правда и почему сейчас?
04 Украина вновь побила майский рекорд смертности от коронавируса: свежие данные
05 Пока мамы не было дома: 60-летний мужчина изнасиловал 13-летнюю девочку на Харьковщине
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую &quot;Венецию&quot; в Харькове (видео)
Забывчивые коммунальщики устроили маленькую "Венецию" в Харькове (видео)
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
Очень секретное подразделение: открылся любопытный момент о недавно созданном Центре противодействия дезинформации
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
В Киеве из-за обиды заживо сожгли мужчину: первые детали, фото и видео
&quot;Мисс Украина Вселенная&quot; уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
"Мисс Украина Вселенная" уже в США: в каких нарядах собирается дефилировать Ястремская (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь