После сообщения о почти 400 погибших за сутки от коронавируса Степанов объявил о выходе страны из третьей волны COVID-19

На фоне вновь начавшегося роста в Украине количества новых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 и под четыре сотни смертей ежедневно министр здравоохранения страны Максим Степанов заявил о выходе из третьей волны пандемии.

Об этом Степанов написал в пятницу, 7 мая, на своей странице в соцсети Facebook.

"Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с красным уровнем епидопасности", - написал он.

Степанов отметил, что последние 2 месяца были очень сложными: "Только нам и Богу известно, как мы сумели удержать ситуацию под контролем".

Министр рассказал, как ежедневно был на связи с врачами, "которые с ужасом сообщали новые подробности течения южноафриканского штамма", о сложности лечения и выздоровления. Он вспомнил о проблемах с кислородом для больных "короной" и отметил, что на пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, находившихся на кислородной терапии.

"Но мы справились. Преодолели очередную волну COVID-19, но пока не вирус. Поэтому сейчас очень важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных. Мы все с детства привыкли, что майские праздники - это пикники, крупные компании друзей и родственников и шашлыки на природе. Сам так люблю. Но никакие "шашлыки" не стоят жизни и здоровья. Поэтому поберегите себя, ведь вирус только и ждет, когда вы снимете маску", - призвал Степанов.

При этом его пост, а также озвученные в нем тезисы вызвал волну возмущения в соцсетях:

Врач Тарас Жиравецкий отреагировал на это заявление Степанова более сдержанно:

Как сообщалось, 6 мая президент Ассоциации анестезиологов Украины Сергей Дубров выразил убеждение, что "обнадеживающая" статистика Минздрава Украины на самом деле не отражает того количества людей, которые переболели или болеют коронавирусом сейчас.