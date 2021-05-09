Яке свято 9 травня: народні прикмети і заборони

У неділю, 9 травня, вшановується пам'ять праведної Глафіри Амасійської, діви.
Глафіра, яка сповідувала християнську віру, жила в IV столітті. Служила дружині правителя Східної Римської імперії Лікінія - цариці Констанції. Правитель запалився до дівчини гріховною пристрастю і вона змушена була тікати до Амасії. Померла свята Глафіра приблизно в 322 році.
За народною традицією, в цей день садили ранню картоплю і горох, від чого і пішла назва свята. Вважалося, щоб урожай гороху був вдалим, сіяти його повинні були жінки, а ще краще, якщо вагітні.
Також 9 травня зустрічали ластівок, - щоб швидше настало літо. Гніздо птаха служило оберегом для будинку від пожежі.
Народні прикмети 9 травня
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