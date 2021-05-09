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Яке свято 9 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 9 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У неділю, 9 травня, вшановується пам'ять праведної Глафіри Амасійської, діви.

Глафіра, яка сповідувала християнську віру, жила в IV столітті. Служила дружині правителя Східної Римської імперії Лікінія - цариці Констанції. Правитель запалився до дівчини гріховною пристрастю і вона змушена була тікати до Амасії. Померла свята Глафіра приблизно в 322 році.

За народною традицією, в цей день садили ранню картоплю і горох, від чого і пішла назва свята. Вважалося, щоб урожай гороху був вдалим, сіяти його повинні були жінки, а ще краще, якщо вагітні.

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Також 9 травня зустрічали ластівок, - щоб швидше настало літо. Гніздо птаха служило оберегом для будинку від пожежі.

Народні прикмети 9 травня

  • Свіжий ранковий вітер протягом дня Глафіри Горошниці посилюється, а до вечора, навпаки, слабшає - прикмета того, що буде ясна і стійка погода.
  • Мороз в цей день обіцяє повторні заморозки через тиждень. Якщо ця прикмета збувається, то кажуть, що осінь теплою буде.
  • Якщо сонце сідає в хмари, то весь тиждень йтимуть дощі.
  • Народжені 9 травня проживуть довге і плідне життя. Носити їм слід малахіт або топаз.

 

Що не можна робити 9 травня

  • Не можна важко працювати, але дозволяється, якщо тільки домашні роботи приносять задоволення.
  • На Глафіру небажано їсти картоплю - в сім'ї може виникнути напруга. Краще замінити горохом.
  • Не можна ловити ластівок, інакше можна потрапити в скрутну ситуацію.
  • 9 травня не стрижуть нігті.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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