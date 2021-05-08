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В Україні розвінчали кілька міфів про "День Перемоги" (відео)

В Україні розвінчали кілька міфів про "День Перемоги" (відео)
Оновлено 16:16 Сьогодні Телеграф скріншот

У День пам'яті і примирення, 8 травня, Український інститут національної пам'яті представив новий відеоролик, створений в рамках відеопроекту "Війна і міф".

Про це повідомляється в суботу на сторінці УІНП в соцмережі Facebook.

"У ролику ми розвінчуємо міф про те, що "День Перемоги" в Радянському Союзі був завжди "святом всенародного торжества". Акцентуємось, що відзначення 9 травня, як "Дня Перемоги" виникло лише в "брежнєвські часи", коли комуністична партія посилала патріотичну риторику", коли комуністична партія посилювала патріотичну риторику", - йдеться в пості, присвяченому ролику.

У ньому також наголошується, що в період з 1947 до 1965 роки в СРСР існували вихідні та святкові дні, проте "День перемоги" до них не відносився.

"Нагадуємо, що зараз "День перемоги" використовує путінська Росія в своїй пропагандистській роботі", - додають в УІНП.

Цей проект є додатковим джерелом історичної інформації для широкої громадськості. Відеоролики присвячені періоду Другої світової війни.

Завантажити відео у високій якості можна за посиланням: https://mega.nz/folder/gwICULCB#yYfinRI81XXq2LYREc9nQw

Воно є в двох варіантах: з субтитрами і без субтитрів.

Як повідомлялося, в цьому році користувачів соцмереж обурила анонсована в Росії акція до Дня перемоги "Кудлатий полк".

Також в Москві ресторан організував з нагоди Дня перемоги вечірку з рядженими під червоноармійців і піснями часів війни.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 46

Все по темі:

УИНП, Відео, Міфи, День Перемоги.
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