Більшу частину України в найближчі ночі будуть сковувати заморозки - прогноз на 9 і 10 травня

У ніч на неділю, 9 травня, заморозки на ґрунті очікуються майже по всій Україні: у західних, північних, центральних областях і навіть деінде в південних областях.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook український синоптик Наталка Діденко в суботу, 8 травня.
При цьому вона зазначила, що на сході країни ще затримається хмарність, тому там заморозки менш вірогідні.
"Як ви вже зрозуміли, вночі - холодяка", - написала Діденко.
Так, вночі в більшій частині України очікується + 1 + 5 градусів, на півдні та сході + 3 + 8 градусів.
Вона зазначила, що днем "завдяки візиту антициклону на ім'я Utine" українців очікує сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до + 12 + 17 градусів, в західних областях до + 14 + 19 градусів.
"Проте все одно, вибираючись завтра на свіже повітря, одягайтеся тЕпло. Краще потім розстебнутися чи зняти ці недоладні хустки і шапки на фоні дерев, що не лише цвітуть, а навіть декотрі відцвітають)", - попередила синоптик.
Дощу 9 травня не буде в більшості областей України, буде сонце, тільки в східних областях атмосферний фронт ще "черкне хвостом і підкине періодичні опади". Але протягом дня дощ покине і східну частину країни.
Разом з тим, сильний північно-західний вітер у неділю очікується в східних, центральних і південних областях України.
"І - це я вже чіпляюсь - але маленька цятка вологості зависає над Київщиною та Черкащиною. Тому про всяк випадок попереджаю про якийсь дивний дощ, який може завтра там трапитися ненадовго, в окремих районах Київської та Черкаської областей, малий, але все ж...", - пише Діденко.
У Києві в неділю ніч очікується холодна: + 2 + 5 градусів, на околицях можливі заморозки на ґрунті. Вдень потеплішає до +13, +14 градусів.
Сильного вітру в Києві 9 травня не очікується.
(Мапа Укргідрометцентру)
Ніч проти понеділка, 10 травня, також обіцяє в Україні місцями заморозки, "тому почекайте до дня понеділка виносити або садити квіти на відкриті тераси", попереджає синоптик.
Днями 10-11 травня в Україні потеплішає до +15 + 22 градусів, на Сході ще буде свіжо, + 11 + 16 градусів.
(Мапа Укргідрометцентру)
Як повідомлялося, в Україні в суботу, 8 травня, випав сніг.