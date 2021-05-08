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Більшу частину України в найближчі ночі будуть сковувати заморозки - прогноз на 9 і 10 травня

Більшу частину України в найближчі ночі будуть сковувати заморозки - прогноз на 9 і 10 травня
Оновлено 18:04 Сьогодні Телеграф

У ніч на неділю, 9 травня, заморозки на ґрунті очікуються майже по всій Україні: у західних, північних, центральних областях і навіть деінде в південних областях.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі Facebook український синоптик Наталка Діденко в суботу, 8 травня.

При цьому вона зазначила, що на сході країни ще затримається хмарність, тому там заморозки менш вірогідні.

"Як ви вже зрозуміли, вночі - холодяка", - написала Діденко.

Так, вночі в більшій частині України очікується + 1 + 5 градусів, на півдні та сході + 3 + 8 градусів.

Вона зазначила, що днем "завдяки візиту антициклону на ім'я Utine" українців очікує сонячна погода, яка в змозі прогріти в неділю повітря до + 12 + 17 градусів, в західних областях до + 14 + 19 градусів.

"Проте все одно, вибираючись завтра на свіже повітря, одягайтеся тЕпло. Краще потім розстебнутися чи зняти ці недоладні хустки і шапки на фоні дерев, що не лише цвітуть, а навіть декотрі відцвітають)", - попередила синоптик.

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Дощу 9 травня не буде в більшості областей України, буде сонце, тільки в східних областях атмосферний фронт ще "черкне хвостом і підкине періодичні опади". Але протягом дня дощ покине і східну частину країни.

Разом з тим, сильний північно-західний вітер у неділю очікується в східних, центральних і південних областях України.

"І - це я вже чіпляюсь - але маленька цятка вологості зависає над Київщиною та Черкащиною. Тому про всяк випадок попереджаю про якийсь дивний дощ, який може завтра там трапитися ненадовго, в окремих районах Київської та Черкаської областей, малий, але все ж...", - пише Діденко.

У Києві в неділю ніч очікується холодна: + 2 + 5 градусів, на околицях можливі заморозки на ґрунті. Вдень потеплішає до +13, +14 градусів.

Сильного вітру в Києві 9 травня не очікується.

мапа 9 травня

(Мапа Укргідрометцентру)

Ніч проти понеділка, 10 травня, також обіцяє в Україні місцями заморозки, "тому почекайте до дня понеділка виносити або садити квіти на відкриті тераси", попереджає синоптик.

Днями 10-11 травня в Україні потеплішає до +15 + 22 градусів, на Сході ще буде свіжо, + 11 + 16 градусів.

 мапа 10 травня

(Мапа Укргідрометцентру)

Як повідомлялося, в Україні в суботу, 8 травня, випав сніг.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 74

Все по темі:

Погода, Укргидрометцентр, Прогноз, Заморозки, Україна, Наталка Діденко, 9 травня, 10 Травня.
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