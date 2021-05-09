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Неділя, 09.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Захворюваність коронавірусом спала до 9 травня, але половина хворих - важкі

Захворюваність коронавірусом спала до 9 травня, але половина хворих - важкі
Оновлено 08:37 Сьогодні Телеграф

В українських центрах для тестування за 24 години зареєстрували 5372 осіб з COVID-19. При тому, що в лікарні потрапили 2,6 тис. Громадян.

Про це йдеться в звіті РНБО за 9 травня.

За даними МОЗ в країні за минулий день:

  • в лікарні потрапило 2 599 осіб,
  • померли 193 пацієнти,
  • 9 181 громадянин вилікувався,
  • 46 516 пройшли ковід-тести.

З початку першого хворого, пандемія в країні поширилася на 2,11 млн осіб і вбила 46,3 тисячі громадян, а подолати хворобу зуміли тільки 1,75 млн пацієнтів.

Олексій Данилов розповів про розробку української вакцини від коронавірусу

З початку минулого дня на території України найбільше захворіли:

  • на Дніпропетрівщині 798 громадян,
  • 401 людина в Донецькій обл.,
  • на Харківщині 361 українець підхопив захворювання,
  • в Одеській області 342 пацієнтів отримали позитивний тест на "корону",
  • на Львівщині 329 людей заразилися.
  • З початку компанії по вакцинації в країні її пройшли 862 тис. осіб.

Нагадаємо, як 8 травня в Нідерландах вчені навчили розпізнавати коронавірус, використовуючи для цього бджіл.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 75

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Коронавирус, Covid-19.
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