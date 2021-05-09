Захворюваність коронавірусом спала до 9 травня, але половина хворих - важкі

В українських центрах для тестування за 24 години зареєстрували 5372 осіб з COVID-19. При тому, що в лікарні потрапили 2,6 тис. Громадян.

Про це йдеться в звіті РНБО за 9 травня.

За даними МОЗ в країні за минулий день:

в лікарні потрапило 2 599 осіб,

померли 193 пацієнти,

9 181 громадянин вилікувався,

46 516 пройшли ковід-тести.

З початку першого хворого, пандемія в країні поширилася на 2,11 млн осіб і вбила 46,3 тисячі громадян, а подолати хворобу зуміли тільки 1,75 млн пацієнтів.

З початку минулого дня на території України найбільше захворіли:

на Дніпропетрівщині 798 громадян,

401 людина в Донецькій обл.,

на Харківщині 361 українець підхопив захворювання,

в Одеській області 342 пацієнтів отримали позитивний тест на "корону",

на Львівщині 329 людей заразилися.

З початку компанії по вакцинації в країні її пройшли 862 тис. осіб.

Нагадаємо, як 8 травня в Нідерландах вчені навчили розпізнавати коронавірус, використовуючи для цього бджіл.