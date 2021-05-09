Захворюваність коронавірусом спала до 9 травня, але половина хворих - важкі

В українських центрах для тестування за 24 години зареєстрували 5372 осіб з COVID-19. При тому, що в лікарні потрапили 2,6 тис. Громадян.
Про це йдеться в звіті РНБО за 9 травня.
За даними МОЗ в країні за минулий день:
З початку першого хворого, пандемія в країні поширилася на 2,11 млн осіб і вбила 46,3 тисячі громадян, а подолати хворобу зуміли тільки 1,75 млн пацієнтів.
З початку минулого дня на території України найбільше захворіли:
Нагадаємо, як 8 травня в Нідерландах вчені навчили розпізнавати коронавірус, використовуючи для цього бджіл.