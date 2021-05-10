Яке свято 10 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 10 травня, відзначається день пам'яті апостола від 70-ти Симеона Єрусалимського, єпископа.
Симеон Єрусалимський проповідував християнську віру. Був обраний на місце єпископа Єрусалимського. Під час правління гонителя християн імператора Траяна (98-117), Симеон був схоплений язичниками, а пізніше його розіп'яли на хресті.
Вважалося, що 10 травня нечиста сила вибирається на світ божий, тягнеться до житла людини, до хліва. Тому було прийнято повертатися з полів "п'ятами назад", щоб не принести з собою злих духів.
Народні прикмети 10 травня
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