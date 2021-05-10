Яке свято 10 травня: народні прикмети і заборони

У понеділок, 10 травня, відзначається день пам'яті апостола від 70-ти Симеона Єрусалимського, єпископа.

Симеон Єрусалимський проповідував християнську віру. Був обраний на місце єпископа Єрусалимського. Під час правління гонителя християн імператора Траяна (98-117), Симеон був схоплений язичниками, а пізніше його розіп'яли на хресті.

Вважалося, що 10 травня нечиста сила вибирається на світ божий, тягнеться до житла людини, до хліва. Тому було прийнято повертатися з полів "п'ятами назад", щоб не принести з собою злих духів.

Народні прикмети 10 травня

Якщо хмари швидко по небу біжать - значить, потрібно очікувати досить тривалої негоди.

Кричить сова - в найближчі дні похолодає.

Вранці трава суха - прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.

Увечері в низинах з'явився туман - скоро погана погода закінчиться, і настане потепління.

Народжені 10 травня рано одружуються, рано дітей заводять. Носити їм слід гірський кришталь або чорний агат.

Що не можна робити 10 травня

Небажано приймати вдома незнайомих людей. Так можна впустити в свій будинок нечисту силу.

Щоб не опинитися у важкій фінансовій ситуації, 10 травня краще не підвищувати голос. Також не варто співати.

Щоб не перестали водитися гроші, варто відмовитися від приготування випічки з капустою.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.