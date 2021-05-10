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Понеділок, 10.05.2021
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Яке свято 10 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 10 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У понеділок, 10 травня, відзначається день пам'яті апостола від 70-ти Симеона Єрусалимського, єпископа.

Симеон Єрусалимський проповідував християнську віру. Був обраний на місце єпископа Єрусалимського. Під час правління гонителя християн імператора Траяна (98-117), Симеон був схоплений язичниками, а пізніше його розіп'яли на хресті.

Вважалося, що 10 травня нечиста сила вибирається на світ божий, тягнеться до житла людини, до хліва. Тому було прийнято повертатися з полів "п'ятами назад", щоб не принести з собою злих духів.

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Народні прикмети 10 травня

  • Якщо хмари швидко по небу біжать - значить, потрібно очікувати досить тривалої негоди.
  • Кричить сова - в найближчі дні похолодає.
  • Вранці трава суха - прикмета до того, що ввечері треба чекати дощу.
  • Увечері в низинах з'явився туман - скоро погана погода закінчиться, і настане потепління.
  • Народжені 10 травня рано одружуються, рано дітей заводять. Носити їм слід гірський кришталь або чорний агат.

Що не можна робити 10 травня

  • Небажано приймати вдома незнайомих людей. Так можна впустити в свій будинок нечисту силу.
  • Щоб не опинитися у важкій фінансовій ситуації, 10 травня краще не підвищувати голос. Також не варто співати.
  • Щоб не перестали водитися гроші, варто відмовитися від приготування випічки з капустою.

Раніше "Телеграф" опублікував календар найважливіших церковних свят на найближчі місяці.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 56

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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