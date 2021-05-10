Поки мати була в п'яному угарі: у Львові 2-річна дівчинка випала з вікна і розбилася (фото)

У понеділок, 10 травня, у Львові з вікна багатоповерхівки на вулиці Шевченка, розташованому на 8 поверсі, випала 2-річна дівчинка. Дитина загинула.

Про це повідомляє прес-служба поліції Львівської області.

Повідомлення в поліцію про надзвичайну подію надійшло близько о 8.30 ранку. На даний момент поліцейські встановлюють обставини інциденту.

Як спочатку повідомив глава львівської "Варта 1" Ігор Зінкевич, до смерті дівчинки може бути причетна її мати, яка могла викинути дочку з вікна.

"У жінки є проблеми з алкоголем і після того, як дитина випала з вікна, вона дійсно вийшла і йшла в невідомому напрямку", - додав він.

Пізніше Зінкевич уточнив, що в поліції за фактом обстеження місця інциденту підтвердження про причетність матері до смерті дівчинки не знайшлося.

Як повідомляв "Телеграф", жінка, що викинула трирічну дитину на вулиці Ватутіна в Києві, під час затримання вела себе не адекватно і зізналася в коханні чоловікові, якого бачила вперше.