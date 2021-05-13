Число важких хворих COVID-19 в Україні знову зросла: зведення на 13 травня

В українських центрах тестування за минулі 24 години зареєстрували 6 813 людей з коронавірусом. При тому, що в країні зросла кількість важких хворих.
Про це йдеться в звіті РНБО 13 травня.
У четвер в країні 2 569 госпіталізацій, більше їх було в останній востаннє 7 травня (3 080 осіб), а в останні дні їх число було удвічі менше.
Згідно з даними МОЗ за добу:
В Україні з початку пандемії "корону" підхопили 2,13 млн громадян, померли 47,3 тисячі осіб, одужати вдалося 1,81 млн українців.
За добу найбільше хворих:
З початку в Україні вакцинації 901 тисяча громадян були щеплені.
Нагадаємо, що при коронавірусі у людей з неврологічними симптомами, пов'язаними з COVID-19, ймовірність смерті в шість разів вище.