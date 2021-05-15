Коронавірус збавляє темпи в Україні, але страждає все більше дітей: свіже зведення на 15 травня

На ранок суботи, 15 травня, в Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 766 випадків менше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 347 дітей, що найбільше за останні п’ять днів та 233 медпрацівники.
Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Так за останні п'ять днів ситуація по захворюваності серед дітей виглядала так:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.
госпіталізовано – 2197 осіб;
летальних випадків – 322;
одужало – 17 202 особи;
здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).
захворіло – 2 150 244 особи;
одужало – 1 849 803 особи;
летальних випадків – 47 942;
проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.
Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, від якої вакцини від коронавірусу постраждало найбільше українців.