Скачать
Субота, 15.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння
Кабмін обмежив ціни на паливо - плюси, мінуси, підводне каміння
Коронавірус збавляє темпи в Україні, але страждає все більше дітей: свіже зведення на 15 травня
Коронавірус збавляє темпи в Україні, але страждає все більше дітей: свіже зведення на 15 травня
Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 травня: народні прикмети і заборони
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення
Не тільки санкції: РНБО із Зеленським всерйоз взялися за телебачення

Коронавірус збавляє темпи в Україні, але страждає все більше дітей: свіже зведення на 15 травня

Коронавірус збавляє темпи в Україні, але страждає все більше дітей: свіже зведення на 15 травня
08:41 Сьогодні Телеграф

На ранок суботи, 15 травня, в Україні зафіксовано 6 796 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, що на 766 випадків менше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 347 дітей, що найбільше за останні п’ять днів та 233 медпрацівники.

Про це в Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Так за останні п'ять днів ситуація по захворюваності серед дітей виглядала так:

  • 14 травня - 336
  • 13 травня - 289
  • 12 травня - 180
  • 11 травня - 89
  • 10 травня - 159

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (544), Харківській (630), Дніпропетровській (518), Донецькій (480) та Львівській (432) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2197 осіб;

летальних випадків – 322;

одужало – 17 202 особи;

здійснено тестувань за добу – 76 496 (зокрема методом ПЛР – 34 108, методом ІФА – 14 028, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 28 360).

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 150 244 особи;

одужало – 1 849 803 особи;

летальних випадків – 47 942;

проведено ПЛР-тестувань – 9 824 399.

Як повідомляв "Телеграф", раніше стало відомо, від якої вакцини від коронавірусу постраждало найбільше українців.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
Перегляди: 94

Все по темі:

Статистика, Україна, Коронавірус, СОVID-19.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 З Днем сім'ї! Листівки та картинки зі святом українською
02 Буде гірше: глава ВООЗ зробив прогноз щодо коронавірусу і назвав найнебезпечніші країни
03 У Росії склали перелік недружніх країн: в списку тільки двоє
04 Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть "за власним бажанням"
05 Удар по злочинцям і топ-чинам часів Януковича і Порошенка: РНБО запроваджує нові санкції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть &quot;за власним бажанням&quot;
Степанову приготуватися? Два українських міністра йдуть "за власним бажанням"
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Великі музичні фестивалі скасовують по всьому світу, але в Україні є ще де відпочити (список)
Буде гірше: глава ВООЗ зробив прогноз щодо коронавірусу і назвав найнебезпечніші країни
Буде гірше: глава ВООЗ зробив прогноз щодо коронавірусу і назвав найнебезпечніші країни
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Не святі горшки ліплять: як колишня мер Гетеборга стала водієм сміттєвоза
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся