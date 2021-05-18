"Знайшли чим зацікавити": в підручнику для старшокласників знайшли посилання на сайт для дорослих

Тема ляпів в підручниках для українських шкіл ніколи не застаріє, а в мережі продовжують з'являтися все нові тому підтвердження.

Цікавий момент знайшли в підручнику з української мови для 10 класу авторства педагога, лінгвіста, літературознавця Олександра Авраменка.

В одному із завдань за видами комунікацій була знайдена посилання на ресурс для дорослих.

Відповідне посилання розміщене на сторінці 189. У тексті завдання школярам розповідається про ситуацію в Новомиргороді в контексті дискусії про необхідність носити шкільну форму.

Варто зазначити, що даний підручник випущений в 2018 році, а сайт з "полуничкою" був зареєстрований лише в 2020-му. Цілком ймовірно, що на момент його видання за цим посиланням можна було б знайти зовсім іншу інформацію.

Як повідомлялося раніше, в одному з підручників з "Основ здоров'я", учням молодших класів пропонували провести експеримент з недопалком.

Відзначимо, що Міносвіти знає про подібні проблеми, а міністр освіти Сергій Шкарлет анонсував створення нового порядку конкурсного відбору підручників.