Наруга над громадянством: викинула українські паспорти харків'янка потрапила в базу "миротворця" (фото)

Мешканку Харкова Людмилу Чмулеву яка 18 травня влаштувала грандіозний скандал через те, що вона з сестрою і її дітьми не змогли полетіти в турецьке місто Стамбул, занесли в базу миротворця.

Про це йдеться на сайті миротворця.

За даними центру жінка 1985 року народження проживає в Донецькій області в місті Горлівка.

У Миротворець її занесли за демонстративне публічне знущання над громадянством України, а також за залучення неповнолітніх дітей в антиукраїнську акцію.

Людмилу Чмулеву характеризують як учасницю актів гуманітарної агресії проти України.

Нагадаємо, що 18 травня Людмила Чмулева повідомила про намір подавати до суду на видання, яке опублікувало новину про її вчинок, і повідомила, що відео фейковий і нібито було змонтовано з різних сторінок.