Парад на воді, саміт перших леді і концерт на "Олімпійському": Зеленський озвучив програму святкування Дня незалежності

Україна відзначатиме 30-річчя своєї незалежності протягом трьох днів - з 22 по 24 серпня. Про це розповів президент Володимир Зеленський в ході своєї щорічної прес-конференції. Глава держави зазначив, що програма буде насичена різними подіями, деякі з яких пройдуть в Україні вперше.

22 серпня - вшанування великих українців.

"Це премія "Національна легенда", якій ми дамо старт. У неї є аналоги в інших західних країнах. Це будуть легенди, які прославляють Україну як в нашій країні, так і в світі. Буде нагородження і великий концерт. Паралельно з цим будуть важливі двосторонні зустрічі з лідерами інших країн", - сказав Зеленський.

23 серпня - День українського прапора.

"У всіх регіонах України піднімуть прапори, які побудують спеціально до цього дня і залишаться назавжди в центрах всіх областей країни", - зазначив президент.

За його словами, в цей же день пройде перший саміт з деокупації Кримського півострова.

"Це дуже важлива "Кримська платформа" - ми будемо багато говорити про зміст цієї платформи. Будуть представники багатьох країн, будуть підписані важливі документи, запрошені президенти, прем'єр-міністри, глави церков інших країн, міністри закордонних справ. Я думаю, більше 30 країн будуть представлені на днях святкування незалежної, потужної європейської країни - України", - підкреслив президент країни.

За його словами, також відбудеться саміт перших леді та джентльменів. Там будуть підніматися звичайні людські питання, які лідери країн зазвичай не піднімають, хоча вони дуже важливі.

У той же день відбудеться "великий концерт великих українців" - легенд опери і балету, які приїдуть з різних куточків світу. Концерт пройде в Оперному театрі.

24 серпня - День незалежності країни.

"Буде військовий, великий парад. Пройде як на суші, так і на воді - на Дніпрі та в Одесі. І, зрозуміло, в Києві, на Майдані. Великий концерт українських зірок на НСК "Олімпійський" відбудеться ввечері", - резюмував Зеленський розповідь про триденну програму святкування.

Як раніше відзначав "Телеграф", Володимир Зеленський призначив прес-конференцію на День вишиванки, але сам прийшов в костюмі.