Прес-конференція Володимира Зеленського: пряма трансляція з відео

У четвер, 20 травня, о 12:00 у Києві у ДП "Антонов" відбудеться пресконференція Президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться на сайті президента.

Пресконференція Володимира Зеленського транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу Президента. Вона буде доступною за 15 хвилин до початку заходу.

Нагадаємо, про те, що Володимир Зеленський планує провести пресконференція, стало відомо три дні тому, 14 травня. Була названа і тема для спілкування - підсумок дворічного президентства.

Відзначимо, що дата пресконференції Зеленського в цьому році співпала з датою пресконференції президента в 2020 році. Детальніше про це читайте в матеріалі "Телеграфа": Зеленський проводить пресконференцію в річницю інаугурації.