Менше смертей і більше 2 мільйонів хворих з початку пандемії: статистика по коронавірусу в Україні 22 травня

На ранок суботи, 22 травня, в Україні зафіксовано 4 606 нових випадків коронавірусу, що на 378 хворих менше, ніж добу раніше. Серед них - 269 дітей та 108 медпрацівників.

Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров’я України.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (438), Харківській (371), Львівській (344), Донецькій (334) та Київській (303) областях.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 1 665 осіб;

летальних випадків – 178;

одужало – 12 586 осіб;

За добу протестовано

методом ПЛР – 27 443 особи,

методом ІФА – 11 957 осіб,

експрес-тестами – 23 350 осіб.

За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 179 988 осіб;

одужало – 1 941 625 особи;

летальних випадків – 49 279;

проведено ПЛР-тестувань – 9 997 488.

Як повідомляв "Телеграф", Україна планує почати робити щеплення від коронавірусу мешканцям окупованого Донбасу.