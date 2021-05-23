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Тест для сусідів: про що говорять оцінки України від журі на "Євробаченні"

Тест для сусідів: про що говорять оцінки України від журі на "Євробаченні"
10:33 Сьогодні Телеграф

Голосування за учасників від України - групу Go_A, - глядачів і журі країн-учасниць 65-го міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення 2021" було дуже показовим і символічним: українці виступали з піснею на своїй мові, текст якої був неясний для жителів західної і центральної Європи, проте близький для сусідів України, і можна було очікувати симпатій, в тому числі і від журі із цих країн, але дійсність виявилася іншою.

Про це пише український журналіст, редактор інтернет-видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко на своїй персональній сторінці в соцмережі Facebook в неділю вранці:

"Отже, перше місце за рівнем символізму  обіймає Польща, де глядачі дали нам 12 балів, а "професійне жюрі" - 0 (прописом - нуль)

Молдова, де не тільки в політиці додонівці досі сильні, а й на шоубіз сильно впливає Росія - глядачі 10, "професійне жюрі" - 0

Чехія - те саме, 10-0

Хорватія та Сербія - однаково по 8-0

Росія - ну тут все ясно, 7-0

Словенія 7-0

Болгарія 6-0

Північна Македонія 4-0

Для порівняння, Литва - 12-12

Аполітичність у всій красі: підсумки "Євробачення" розлютили українців

Да-да, я знаю, що Західна Європа у більшості дала по нулям, причому і журі, і глядачі, але там ще й мова могла зіграти, а тут - ні, і розбіжність з глядацькими симпатіями показова.

Доповідь закінчив", - написав Сидоренко.

Як повідомлялося, українська група Go_A виступила на "Євробаченні-2021" з україномовною піснею "Шум". Вона посіла п'яте місце з результатом в 364 бали. Переможцем конкурсу в 2021 році стала Італія - група Måneskin з піснею "Zitti E Buoni".

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Бали, Блог, Жури, Євробачення, Голосування, Go_A, Сергій Сидоренко.
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