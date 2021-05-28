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П'ятниця, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Більше 150 українців стали жертвами коронавірусу за останню добу: дані на 28 травня

Більше 150 українців стали жертвами коронавірусу за останню добу: дані на 28 травня
Оновлено 08:41 Сьогодні Телеграф

В Україні за станом на п'ятницю, 28 травня, зафіксовано 3306 нових випадків захворювання коронавірусної хворобою COVID-19, в тому числі захворіли 169 дітей і 77 медпрацівників.

Про це повідомляє в п'ятницю вранці прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці в соцмережі Facebook.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1402 людини;
  • летальних випадків - 156;
  • одужали - 13 298 осіб;
  • за добу протестовано методом ПЛР - 25 454 особи, методом ІФА - 11 758 осіб, експрес-тестами - 23 351 людини.

 МОЗ_28_05

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.

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За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 196 673 особи;
  • одужали - 2 020 216 осіб;
  • летальних випадків - 50 232;
  • проведення ПЛР-тестів - 10 131 355.

Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні було зафіксовано 3 509 нових випадків захворювання COVID-19.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
Перегляди: 56

Все по темі:

МОЗ, Статистика, Коронавірус, Covid-19, Одужали, Померлі, захворіли.
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