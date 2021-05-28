Більше 150 українців стали жертвами коронавірусу за останню добу: дані на 28 травня

В Україні за станом на п'ятницю, 28 травня, зафіксовано 3306 нових випадків захворювання коронавірусної хворобою COVID-19, в тому числі захворіли 169 дітей і 77 медпрацівників.
Про це повідомляє в п'ятницю вранці прес-служба Міністерства охорони здоров'я України на сторінці в соцмережі Facebook.
Також за минулу добу:
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в м.Київ (384), Дніпропетровській (280), Львівській (251), Донецькій (228) та Київській (221) областях.
За весь час пандемії в Україні:
Як повідомлялося, станом на ранок 27 травня в Україні було зафіксовано 3 509 нових випадків захворювання COVID-19.