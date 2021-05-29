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Яке свято 29 травня: народні прикмети і заборони

Яке свято 29 травня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

У суботу, 29 травня, відзначається день пам'яті преподобного Феодора Освяченого, ігумена.

Феодор народився в Єгипті в родині багатих, знатних батьків, які сповідували християнство. У 14-річному віці пішов з дому, щоб вести чернече життя. Після поневірянь оселився в монастирі під заступництвом преподобного Пахомія. Пізніше Феодор став ігуменом Фиваїдський обителей. За святість життя Господь нагородив преподобного даром чудотворення. Праведник помер в глибокій старості, в 368 році.

У народі Феодора прозвали Житником. Преподобного Феодора Освяченого в народі вважали покровителем хлібного зерна, тому 29 травня молилися про гарний урожай зернових і злаків.

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Зазвичай в цей день зацвітала горобина - це означало кінець заморозків і весняних похолодань.

Народні прикмети 29 травня

  • Зацвіла горобина - скоро настануть дуже теплі дні.
  • Горобина пізно зацвіла - осінь буде тривалою і суворою.
  • Якщо в цей день собака лежить на землі, висолопивши язика - в найближчі дні чекай теплої погоди.
  • Якщо на озерах і ставках з'явилися латаття - холодів більше не буде.
  • Народжені 29 травня суворі і надійні, хоча трохи і ліниві. Носити їм слід амазоніт.

Що не можна робити 29 травня

  • Небажано прибирати в будинку - прибиранню краще віддати перевагу догляду за землею. Вважалося, що так земля не образиться і принесе хороший урожай.
  • Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 травня по всій країні очікуються зливи.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
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