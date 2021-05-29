Яке свято 29 травня: народні прикмети і заборони

У суботу, 29 травня, відзначається день пам'яті преподобного Феодора Освяченого, ігумена.

Феодор народився в Єгипті в родині багатих, знатних батьків, які сповідували християнство. У 14-річному віці пішов з дому, щоб вести чернече життя. Після поневірянь оселився в монастирі під заступництвом преподобного Пахомія. Пізніше Феодор став ігуменом Фиваїдський обителей. За святість життя Господь нагородив преподобного даром чудотворення. Праведник помер в глибокій старості, в 368 році.

У народі Феодора прозвали Житником. Преподобного Феодора Освяченого в народі вважали покровителем хлібного зерна, тому 29 травня молилися про гарний урожай зернових і злаків.

Зазвичай в цей день зацвітала горобина - це означало кінець заморозків і весняних похолодань.

Народні прикмети 29 травня

Зацвіла горобина - скоро настануть дуже теплі дні.

Горобина пізно зацвіла - осінь буде тривалою і суворою.

Якщо в цей день собака лежить на землі, висолопивши язика - в найближчі дні чекай теплої погоди.

Якщо на озерах і ставках з'явилися латаття - холодів більше не буде.

Народжені 29 травня суворі і надійні, хоча трохи і ліниві. Носити їм слід амазоніт.

Що не можна робити 29 травня

Небажано прибирати в будинку - прибиранню краще віддати перевагу догляду за землею. Вважалося, що так земля не образиться і принесе хороший урожай.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 29 травня по всій країні очікуються зливи.