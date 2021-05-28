Не врятували: на єгипетському курорті помер екс-глава української розвідки

28 травня в лікарні Дахаба в Єгипті помер колишній глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.

Про це пише "Страна".

Повідомляється, що вранці українець вирушив на дайвінг. Гвоздь занурився на глибину близько 40 метрів і згодом не сплив на поверхню. Відразу ж була організована рятувальна операція: українця знайшли живим і відвезли на швидкій допомозі в госпіталь. На жаль, врятувати Віктора Гвоздя не вдалося: він занадто довго пробув під водою, і медики констатували смерть.

На цьому тижні Віктору Гвоздю виповнилося 62 роки. Генерал-лейтенант запасу не тільки очолював українську розвідку. Раніше він був президентом незалежного аналітичного центру геополітичних досліджень "Борисфен Інтел", а також начальником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. У нього залишилися дружина і двоє дітей.

Нагадаємо, двадцять людей загинули, ще троє отримали поранення в результаті зіткнення автобуса з вантажним автомобілем на півдні Єгипту.