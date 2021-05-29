Менше хворих дітей і важких випадків: статистика по коронавірусу в Україні 29 травня

На ранок суботи, 29 травня, в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19, що на 210 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 144 дитини та 55 медпрацівників.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.
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