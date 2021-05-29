Менше хворих дітей і важких випадків: статистика по коронавірусу в Україні 29 травня

На ранок суботи, 29 травня, в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19, що на 210 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 144 дитини та 55 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 1 309 осіб;

летальних випадків – 156;

одужало – 10 199 осіб;

За добу протестовано:

методом ПЛР – 25 401 особи,

методом ІФА – 10 963 особи,

експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 199 769 особи;

одужало – 2 030 415 осіб;

летальних випадків – 50 388;

проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

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