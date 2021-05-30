Яке свято 30 травня: народні прикмети і заборони

У неділю, 30 травня, відзначається день пам'яті святого апостола з числа сімдесяти учнів Ісуса Христа Андроніка і його дружини, помічниці в апостольських працях, святої Іуніі (Юнія). Подружжя були родичами святого Петра.

Андронік і Іунія багато працювали, проповідуючи язичникам Євангеліє. Багатьох привели до істинної віри. Також відомо, що чоловік і жінка багато постраждали від ідолопоклонників і мученицьки померли в ім'я Христа.

Згідно з народними віруваннями, Андронік (Ондрон) є сторожем небесних воріт, які утримують дощові хмари. Саме йому намагалися молитися про дощ. Просили святого "відчинити небесні ворота, щоб дощі пролилися на зерно, яке в землю лягло".

Народні прикмети 30 травня

Йде дощ на зростаючий місяць - літо дощовим буде.

Холодний день - прикмета до того, що влітку буде град.

Навколо флюгера, шпиля і подібних гострих предметів видно блакитне мерехтіння - скоро почнеться гроза.

Народженим 30 травня дана здатність заговорювати дощ. Носити їм слід нефрит або бірюзу.

Що не можна робити 30 травня

Не можна приймати важливі рішення - будеш обдуреним.

Щоб не наврочити урожай, небажано веселитися і гуляти ввечері.

Забороняється вживання алкоголю.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 травня на території України похолодає.