Яке свято 30 травня: народні прикмети і заборони

У неділю, 30 травня, відзначається день пам'яті святого апостола з числа сімдесяти учнів Ісуса Христа Андроніка і його дружини, помічниці в апостольських працях, святої Іуніі (Юнія). Подружжя були родичами святого Петра.
Андронік і Іунія багато працювали, проповідуючи язичникам Євангеліє. Багатьох привели до істинної віри. Також відомо, що чоловік і жінка багато постраждали від ідолопоклонників і мученицьки померли в ім'я Христа.
Згідно з народними віруваннями, Андронік (Ондрон) є сторожем небесних воріт, які утримують дощові хмари. Саме йому намагалися молитися про дощ. Просили святого "відчинити небесні ворота, щоб дощі пролилися на зерно, яке в землю лягло".
Народні прикмети 30 травня
Що не можна робити 30 травня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що 30 травня на території України похолодає.