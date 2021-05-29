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Вакцинація від COVID-19 в МВЦ в Києві: що важливо знати бажаючим зробити щеплення

Вакцинація від COVID-19 в МВЦ в Києві: що важливо знати бажаючим зробити щеплення
Оновлено 16:11 Сьогодні Телеграф фото: РБК Украина

В Києві, в Центрі вакцинації проти коронавірусу, що відкрився в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в суботу, 29 травня, наразі є 1000 вільних місць для тих, хто хоче вакцинуватись. При цьому це можна зробити навіть без черги.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу", який побував в МВЦ та розповів як все відбувається.

Які документи потрібні?

Тим, хто хоче вакцинуватися, необхідно мати при собі:

  • паспорт
  • ідентифікаційний код
  • мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія"
  • бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано

Де знаходиться МВЦ?

Сам безпосередньо процес вакцинації відбувається у 4 павільоні МВЦ, що знаходиться за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А), вхід зі сторони вулиці Микільсько-Слобідська.

Где находится МВЦ

Коли можна вакцинуватися?

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.

Як все відбувається?

На вході в павільйон треба підтвердити реєстрацію в «Дії» (не забудьте паспорт!).  Вже на третьому поверсі павільйону треба назвати район Києва, де ви живите. Лікарю сказати номер телефону, на який зареєстрована декларація з лікарем. Після цього – отримати ін’єкцію та припис про другу вакцинацію. Бажано мати з собою воду  - може трохи підвести координація після уколу.

Чи можна обирати вакцину?

Регіональний координатор із вакцинації в місті Київ Василь Животонюк розповів, що обрати вакцину в центрі вакцинації не можна. Всіх прищеплюють препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech, яка є в наявності в Україні.

Тільки цифри

В  чергу на щеплення, за словами Животонюка, станом на 29 червня записано 23 700 осіб, проте їм усім не будуть дзвонити і запрошувати на вакцинацію. Повідомлять про можливість прищепитися тільки людей похилого віку та інвалідів. За вихідні центр може обслуговувати до 1600 осіб.

"Якщо сьогодні прийти – можна вакцинуватися. Центр за вихідні може обслужити 1600 осіб. Зараз підтвердили запис 500 осіб. 1000 місць вільні. І медики обіцяють вакцинувати всіх, хто зараз прийде навіть без запису, оскільки вільні місця. На наступних вихідних цих вільних місць вже може і не бути", - додав він.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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Вакцинация, МВЦ, Київ, Коронавірус, Covid-19, Центри вакцинації.
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