Вакцинація від COVID-19 в МВЦ в Києві: що важливо знати бажаючим зробити щеплення

В Києві, в Центрі вакцинації проти коронавірусу, що відкрився в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) в суботу, 29 травня, наразі є 1000 вільних місць для тих, хто хоче вакцинуватись. При цьому це можна зробити навіть без черги.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу", який побував в МВЦ та розповів як все відбувається.

Які документи потрібні?

Тим, хто хоче вакцинуватися, необхідно мати при собі:

паспорт

ідентифікаційний код

мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку "Дія"

бажано - копію декларації з лікарем, якщо її підписано

Де знаходиться МВЦ?

Сам безпосередньо процес вакцинації відбувається у 4 павільоні МВЦ, що знаходиться за адресою: Броварський проспект, 15 (корпус 4, вхід 4-А), вхід зі сторони вулиці Микільсько-Слобідська.

Коли можна вакцинуватися?

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 години.

Як все відбувається?

На вході в павільйон треба підтвердити реєстрацію в «Дії» (не забудьте паспорт!). Вже на третьому поверсі павільйону треба назвати район Києва, де ви живите. Лікарю сказати номер телефону, на який зареєстрована декларація з лікарем. Після цього – отримати ін’єкцію та припис про другу вакцинацію. Бажано мати з собою воду - може трохи підвести координація після уколу.

Чи можна обирати вакцину?

Регіональний координатор із вакцинації в місті Київ Василь Животонюк розповів, що обрати вакцину в центрі вакцинації не можна. Всіх прищеплюють препаратом CoronaVac від Sinovac Biotech, яка є в наявності в Україні.

Тільки цифри

В чергу на щеплення, за словами Животонюка, станом на 29 червня записано 23 700 осіб, проте їм усім не будуть дзвонити і запрошувати на вакцинацію. Повідомлять про можливість прищепитися тільки людей похилого віку та інвалідів. За вихідні центр може обслуговувати до 1600 осіб.

"Якщо сьогодні прийти – можна вакцинуватися. Центр за вихідні може обслужити 1600 осіб. Зараз підтвердили запис 500 осіб. 1000 місць вільні. І медики обіцяють вакцинувати всіх, хто зараз прийде навіть без запису, оскільки вільні місця. На наступних вихідних цих вільних місць вже може і не бути", - додав він.

Раніше "Телеграф" детально розповідав, як записатися на вакцинацію від коронавірусу.