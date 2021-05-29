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Субота, 29.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні відкрили Центри масової вакцинації від коронавірусу: на входах утворилися черги (відео)

В Україні відкрили Центри масової вакцинації від коронавірусу: на входах утворилися черги (відео)
15:18 Сьогодні Телеграф

У суботу, 29 травня, в Києві, Львові відкрили центри вакцинації від COVID-19, клієнтами яких стануть українці, що реєструється в список очікування щеплень від коронавируса в додатку "Дія" або в контакт-центрі МОЗ.

У Києві, центр вакцинації відкрили в Міжнародному виставковому центрі (МВЦ) на Лівобережній. Тут вже з самого ранку люди утворили досить пристойну чергу, стоять групами. Всі - і пацієнти, і лікарі - в масках.

У Львові центр вакцинації відкрився на стадіоні Арена Львів. Тут людей в перший день після відкриття зібралося на порядок менше, ніж в столиці.

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Усі, хто прийшов також дотримуються дистанції, їх обличчя, як і годиться, закриті масками.

Детальніше про те, як проходить процес вакцинації в Центрі вакцинації в МВЦ, читайте в матеріалі: Вакцинація від COVID-19 в МВЦ в Києві: що важливо знати бажаючим зробити щеплення.

Як повідомляв "Телеграф", на ранок суботи, 29 травня, в Україні зафіксовано 3096 нових випадків захворювань COVID-19, що на 210 випадків менше, ніж добу раніше. Серед них - 144 дитини і 55 медпрацівників.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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МВЦ, Київ, Львів, Відео, Коронавірус, Арена Львів, Центри вакцинації.
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