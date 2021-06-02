В Україні можуть нарешті зайнятися ляпами в шкільних підручниках: Рада зробила крок до прийняття законопроекту

Народні депутати в середу, 2 червня, проголосували за законопроект, яким вводиться скрупульозна ревізія навчальних матеріалів для шкільних підручників.

За відповідний документ в першому читанні свій голос віддав 301 нардеп.

Цей законопроект дозволить поліпшити якість матеріалів, які будуть надалі поміщатися на сторінки шкільної літератури. Документ, зокрема, визначатиме перелік критеріїв, грунтуючись на які буде складатися навчальний план.

Як зазначила у своєму Telegram-каналі "слуга" Юлія Гришина, за законопроект проголосували на останніх хвилинах засідання парламенту.

"Гарне завершення парламентського дня! В останні хвилини встигли проголосувати за законопроект про шкільні підручники", - написала вона.

Відзначимо, останнім часом проблема плагіату, ляпів і помилок в шкільних підручниках стоїть досить гостро. Так, буквально нещодавно в підручнику з української мови для 10 класу знайшли посилання на сайт з "полуничним" контентом.

Крім цього, нещодавно фурор серед батьків викликало завдання на множення в підручнику з математики для молодших класів.

А в підручнику з історії України для дев'ятих і десятих класів помітили карту країни без Криму.