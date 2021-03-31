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Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли "зраду" про Крым

Дьявол в деталях: в учебнике истории нашли "зраду" про Крым
Обновлено 22:35 Сегодня Телеграф

В учебнике по истории Украины для девятых и десятых классов заметили карту страны без Крыма.

Об этом в Facebook сообщил историй Виталий Скальский.

В частности, речь идет про учебник "История Украины. Учебник для 10 класса учреждений общего среднего образования. (уровень стандарта), Автор: О.К.Струкевич, Издательство:" Грамота ", 2018" . В учебнике хорошо видно, что карта Украины изображена без полуострова Крым.

Но это не единственный "ляп" в учебниках этого издательства, связанный с Крымом. Так,  в учебнике для учащихся 9-го класса, этого же автора, и этого же издательства "Грамота" за 2017 год, Украина также осталась без Крыма.

"Дьявол в деталях. В навигационных значках в учебниках истории Украины для 9 и 10 классов является карта Украины без Крыма", - прокомментировал историк оплошность автора и издателей учебной литературы.

"Соупадєніє? Ой, не думаю!", "Прям технология 25-го кадра, чем дальше, тем "веселее", - поддержали историка в сети.

Как сообщал "Телеграф", ранее адвокат президента США Руди Джулиани опубликовал видео о коррупции, которое было проиллюстрировано картой Украины без аннексированного РФ Крыма.

Также "Укрзализныця" попала в скандал с картой расположения станций на юго-западном направлении, где аннексированный Крым оказался на территории Южного Федерального округа в России.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 180

Все по теме:

Крым, Учебники, Карты, Аннексия Крыма.
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