Циклон принесе дощі з грозою і місцями навіть з градом: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 7 червня

7 червня в Україні очікується дощова погода.

Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталії Діденко.

За її словами, північно-східний циклон принесе дощі з грозами на більшу частину території країни.

Місцями також можливий град.

У більшості регіонів України повітря буде перебувати на рівні від +19 до +24 градусів. У Сумах та Приазов'ї погода буде дещо прохолодніше від +17 до +20 градусів.

У Києві в понеділок погода буде з ранку сонячної, але до обіду може початися дощ. Повітря нагріється до +20 +22 градусів.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди на початок літа.