Циклон принесе дощі з грозою і місцями навіть з градом: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні 7 червня

7 червня в Україні очікується дощова погода.
Про це йдеться в прогнозі синоптика Наталії Діденко.
За її словами, північно-східний циклон принесе дощі з грозами на більшу частину території країни.
Місцями також можливий град.
У більшості регіонів України повітря буде перебувати на рівні від +19 до +24 градусів. У Сумах та Приазов'ї погода буде дещо прохолодніше від +17 до +20 градусів.
У Києві в понеділок погода буде з ранку сонячної, але до обіду може початися дощ. Повітря нагріється до +20 +22 градусів.
Карта: УГМЦ
Нагадаємо, що раніше синоптики озвучили прогноз погоди на початок літа.