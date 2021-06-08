Захворюваність різко підскочила після вихідних: зведення COVID-19 на 8 червня в Україні

В українських центрах тестування за 24 години зареєстрували 1602 людини з COVID-19.

Про це 8 червня повідомили в звіті МОЗ.

У порівнянні з даними за 7 червня в країні різко зросла добове число хворих.

Згідно з статистикою:

в лікарні потрапили 483 людини,

вилікували 6751 українець,

померли 118 громадян,

здали ковід-тест 57556 пацієнтів.

З початку пандемії в Україні заразилися 2,21 млн людей, одужали тільки 2,10 млн осіб, а померли 51,3 тисячі пацієнтів.

Найбільше хворих на туберкульоз:

в Києві 700 осіб,

в Запорізькій області 92 жителі заразилися,

79 людей на Київщині підхопили "корону",

73 громадянина в Донецькій області отримали позитивний ковід-тест,

на Харківщині 66 жителів захворіли COVID.

Нагадаємо, що експерт розповів "Телеграфу", чому українцям не варто розраховувати на створення вітчизняної вакцини від коронавірусу.