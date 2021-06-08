Захворюваність різко підскочила після вихідних: зведення COVID-19 на 8 червня в Україні

В українських центрах тестування за 24 години зареєстрували 1602 людини з COVID-19.
Про це 8 червня повідомили в звіті МОЗ.
У порівнянні з даними за 7 червня в країні різко зросла добове число хворих.
Згідно з статистикою:
З початку пандемії в Україні заразилися 2,21 млн людей, одужали тільки 2,10 млн осіб, а померли 51,3 тисячі пацієнтів.
Найбільше хворих на туберкульоз:
Нагадаємо, що експерт розповів "Телеграфу", чому українцям не варто розраховувати на створення вітчизняної вакцини від коронавірусу.