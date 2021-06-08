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Вівторок, 08.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Захворюваність різко підскочила після вихідних: зведення COVID-19 на 8 червня в Україні

Захворюваність різко підскочила після вихідних: зведення COVID-19 на 8 червня в Україні
Оновлено 08:36 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за 24 години зареєстрували 1602 людини з COVID-19.

Про це 8 червня повідомили в звіті МОЗ.

У порівнянні з даними за 7 червня в країні різко зросла добове число хворих.

Згідно з статистикою:

  • в лікарні потрапили 483 людини,
  • вилікували 6751 українець,
  • померли 118 громадян,
  • здали ковід-тест 57556 пацієнтів.

З початку пандемії в Україні заразилися 2,21 млн людей, одужали тільки 2,10 млн осіб, а померли 51,3 тисячі пацієнтів. 

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Найбільше хворих на туберкульоз: 

  • в Києві 700 осіб,
  • в Запорізькій області 92 жителі заразилися,
  • 79 людей на Київщині підхопили "корону",
  • 73 громадянина в Донецькій області отримали позитивний ковід-тест,
  • на Харківщині 66 жителів захворіли COVID.

Нагадаємо, що експерт розповів "Телеграфу", чому українцям не варто розраховувати на створення вітчизняної вакцини від коронавірусу.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 80

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Коронавірус, Covid-19.
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