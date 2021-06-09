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Середа, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні стрімко зросла кількість важких випадків коронавірусу: дані на 9 червня

В Україні стрімко зросла кількість важких випадків коронавірусу: дані на 9 червня
08:35 Сьогодні Телеграф

У центрах по тестуванню в Україні за добу виявили 1385 осіб з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 9 червня.

У порівнянні з даними 8 червня в країні виросло число важких пацієнтів.

Згідно зі статистичними даними:

  • 756 громадян потрапили до лікарень,
  • 77 померли,
  • побороли хворобу 6962 пацієнти,
  • 60620 пройшли тест на коронавірус.

З моменту, коли в Україні виявили першого ковід-зараженого, встигли захворіти 2,21 млн громадян, померли при цьому тільки 51,4 тисячі, а вилікувалися 2,10 млн людей.

Протягом 24 годин:

  • 262 людини захворіли в Києві,
  • на Київщині 142 жителі підхопили "корону",
  • на Харківщині 87 громадян отримали діагноз коронавірус,
  • 75 жителів Дніпропетрівщини заразилися COVID,
  • в Рівненській області 75 людей увійшли в число хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що експерт розповів про те, коли в Україні закінчиться пандемія коронавірусу.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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