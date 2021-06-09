В Україні стрімко зросла кількість важких випадків коронавірусу: дані на 9 червня

У центрах по тестуванню в Україні за добу виявили 1385 осіб з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 9 червня.
У порівнянні з даними 8 червня в країні виросло число важких пацієнтів.
Згідно зі статистичними даними:
З моменту, коли в Україні виявили першого ковід-зараженого, встигли захворіти 2,21 млн громадян, померли при цьому тільки 51,4 тисячі, а вилікувалися 2,10 млн людей.
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Нагадаємо, що експерт розповів про те, коли в Україні закінчиться пандемія коронавірусу.