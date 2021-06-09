В Україні стрімко зросла кількість важких випадків коронавірусу: дані на 9 червня

У центрах по тестуванню в Україні за добу виявили 1385 осіб з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 9 червня.

У порівнянні з даними 8 червня в країні виросло число важких пацієнтів.

Згідно зі статистичними даними:

756 громадян потрапили до лікарень,

77 померли,

побороли хворобу 6962 пацієнти,

60620 пройшли тест на коронавірус.

З моменту, коли в Україні виявили першого ковід-зараженого, встигли захворіти 2,21 млн громадян, померли при цьому тільки 51,4 тисячі, а вилікувалися 2,10 млн людей.

Протягом 24 годин:

262 людини захворіли в Києві,

на Київщині 142 жителі підхопили "корону",

на Харківщині 87 громадян отримали діагноз коронавірус,

75 жителів Дніпропетрівщини заразилися COVID,

в Рівненській області 75 людей увійшли в число хворих на коронавірус.

Нагадаємо, що експерт розповів про те, коли в Україні закінчиться пандемія коронавірусу.