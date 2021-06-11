Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 11 червня, відзначається день пам'яті преподобномучениці Феодосії Константинопольської, діви.

Феодосія народилася в Константинополі в 8 столітті. З 7 років служила в жіночому монастирі святої мучениці Анастасії. Під час правління Лева III Ісавра в церквах знищувалися священні зображення, але 17-річна Феодосія разом з іншими сестрами встала на їх захист. За це черниць було вирішено стратити через обезголовлення. Сталося це 16 квітня, а ось 11 червня за новим стилем мощі діви були перенесені до Венеції.

На Феодосію починало жито в полі колоситься. Також в цей день ідуть перші боровики (колосовики). Крім цього 11 червня було прийнято годувати домашніх тварин хлібними бубликами і печеними коржиками. Вірили, що такі частування підвищують плодючість у худоби.

Народні прикмети 11 червня

Якщо багато жита з'явилося, значить, грибів багато збереш.

День видався спекотним, значить мало вилізе грибів-колосовиків.

Дощовий день - до багатого врожаю жита.

Народжені 11 червня зможуть протистояти злу.

Що не можна робити 11 червня

Не можна полотна білити, коли жито зацвіло.

Дітям 11 червня не можна було скакати на дошках, які раніше були за гойдалки. Така витівка могла привести до нещастя.

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