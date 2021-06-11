Скачать
П'ятниця, 11.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
Росія може повторити долю СРСР, а ось з Білоруссю складніше, - соціолог Євген Головаха
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
На кордоні України розгортають назад жителів РФ: що про це відомо
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Погода в Україні: до кінця тижня дощі і грози продовжаться
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький
Маски знімати зарано, Україну може накрити ще одна хвиля коронавірусу, - лікар Тарас Жиравецький

Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 11 червня, відзначається день пам'яті преподобномучениці Феодосії Константинопольської, діви.

Феодосія народилася в Константинополі в 8 столітті. З 7 років служила в жіночому монастирі святої мучениці Анастасії. Під час правління Лева III Ісавра в церквах знищувалися священні зображення, але 17-річна Феодосія разом з іншими сестрами встала на їх захист. За це черниць було вирішено стратити через обезголовлення. Сталося це 16 квітня, а ось 11 червня за новим стилем мощі діви були перенесені до Венеції.

На Феодосію починало жито в полі колоситься. Також в цей день ідуть перші боровики (колосовики). Крім цього 11 червня було прийнято годувати домашніх тварин хлібними бубликами і печеними коржиками. Вірили, що такі частування підвищують плодючість у худоби.

Народні прикмети 11 червня

  • Якщо багато жита з'явилося, значить, грибів багато збереш.
  • День видався спекотним, значить мало вилізе грибів-колосовиків.
  • Дощовий день - до багатого врожаю жита.
  • Народжені 11 червня зможуть протистояти злу.

Що не можна робити 11 червня

  • Не можна полотна білити, коли жито зацвіло.
  • Дітям 11 червня не можна було скакати на дошках, які раніше були за гойдалки. Така витівка могла привести до нещастя.

Раніше "Телеграф" повідомляв, які церковні свята будуть відзначати українці в червні.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 36

Все по темі:

Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 НАСА виявило планету, схожу на Землю
02 Лукашенко визнає анексію Криму і незаконні формування "ДНР" і "ЛНР" на сході України
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
В Україні запрацювали електронні лікарняні: як їх отримати?
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Одеса і Харків заговорять українською мовою: в Офісі президента зробили амбітну заяву
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Тортури для українських дітей проросійських батьків: підлітки в окупованому Криму борються за паспорта України
Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся