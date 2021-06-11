Яке свято 11 червня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 11 червня, відзначається день пам'яті преподобномучениці Феодосії Константинопольської, діви.
Феодосія народилася в Константинополі в 8 столітті. З 7 років служила в жіночому монастирі святої мучениці Анастасії. Під час правління Лева III Ісавра в церквах знищувалися священні зображення, але 17-річна Феодосія разом з іншими сестрами встала на їх захист. За це черниць було вирішено стратити через обезголовлення. Сталося це 16 квітня, а ось 11 червня за новим стилем мощі діви були перенесені до Венеції.
На Феодосію починало жито в полі колоситься. Також в цей день ідуть перші боровики (колосовики). Крім цього 11 червня було прийнято годувати домашніх тварин хлібними бубликами і печеними коржиками. Вірили, що такі частування підвищують плодючість у худоби.
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