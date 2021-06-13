Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони

У неділю, 13 червня, відзначається день пам'яті апостола з сімдесяти Єрма (Єрмія) Далматского.
Єрм Далматський був одним з 70-ти апостолів, яких Ісус обрав для проповіді. Про його життя практично нічого не відомо. Відомо лише, що в Далмації Єрм успішно наставляв язичників, звертаючи їх у християнську віру. Бог наділив апостола даром зцілення і передбачення. Помер в I столітті.
14 травня, коли починався посів, в народі відзначали день Веремія Запрягальника, а 13 червня, коли посів закінчувався, наступав день Веремія Розпрягальника. Говорили: "Веремій посів починає, Веремій і закінчує"; "Розпрягальник - посіву край, коня розпрягай".
Народні прикмети 13 червня
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