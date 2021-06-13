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Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У неділю, 13 червня, відзначається день пам'яті апостола з сімдесяти Єрма (Єрмія) Далматского.

Єрм Далматський був одним з 70-ти апостолів, яких Ісус обрав для проповіді. Про його життя практично нічого не відомо. Відомо лише, що в Далмації Єрм успішно наставляв язичників, звертаючи їх у християнську віру. Бог наділив апостола даром зцілення і передбачення. Помер в I столітті.

14 травня, коли починався посів, в народі відзначали день Веремія Запрягальника, а 13 червня, коли посів закінчувався, наступав день Веремія Розпрягальника. Говорили: "Веремій посів починає, Веремій і закінчує"; "Розпрягальник - посіву край, коня розпрягай".

Народні прикмети 13 червня

  • Багато роси - до ясної погоди.
  • Непогожий день - зима буде суворою.
  • Ніч тепла - чекай доброго врожаю овочів.
  • У цей день слухають зозулю. Якщо вона кує тихо і рідко, значить погода в найближчі дні буде погана.
  • Народженим 13 червня буде допомагати доля. Носити їм слід сапфір.

Що не можна робити 13 червня

  • Щоб дорога не закінчилася бідою, в цей день намагалися не навантажувати коней. На них не їздили і не запрягали у віз.
  • Не бажано 13 червня переїжджати. Вірили, що зміна обстановки може позбавити сил і здоров'я.
  • У цей день заборонено піднімати впавшу шпильку, яка служила як оберіг від порчі і пристріту - негатив повернеться до людини.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 38

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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