Скачать
Середа, 16.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Олігархи більш за всіх зацікавлені в проведенні деолігахізації - Данило Гетманцев
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Ускладнення на серце? ВООЗ перейнялася можливою побочкою вакцини Pfizer
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Дощі почнуть йти: синоптики озвучили прогноз погоди на 16 червня

Дощі почнуть йти: синоптики озвучили прогноз погоди на 16 червня
23:19 Вт, 15 Червень 2021 Телеграф

16 червня дощі почнуть іти з України.

Про це 15 червня в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко

Температурні показники в середньому по країні будуть до +22 +27 градусів. 

Морські води на заході країни, в Криму та Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях будуть прогріті до +20 +23 градусів.

мапа

У Карпатах погода буде без снігу, але з середніми температурами +8 +14 градусів.

Опади подекуди з грозою очікуються на всіх територіях країни, крім західних.

Україна погода

У Києві погода буде без опадів, а середні температури будуть на рівні +25 +26 градусів.

погода

Погода: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували українців прогнозом погоди на тиждень. 

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні до кінця поточного тижня.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

Все по темі:

Погода, Прогноз погоді.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "Бл**ь я б на**й заборонила українську": ще одна українка потрапила у мовний скандал під Києвом
02 Напередодні саміту Байден відповів, чи вважає Путіна вбивцею
03 Саміт НАТО: чи дадуть Україні шанс?
04 Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
05 На курорті в невизнаній Абхазії розстріляли російських туристів: фото і відео
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Призначення Вітренка головою&quot;Нафтогазу&quot; було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Призначення Вітренка головою"Нафтогазу" було незаконним: глава НАЗК виніс вердикт
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Пожежа знищує хімічний завод в США: є загроза екологічної катастрофи (фото, відео)
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Стало відомо, де і коли поховають Григорія Чапкіса
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся