Дощі почнуть йти: синоптики озвучили прогноз погоди на 16 червня

16 червня дощі почнуть іти з України.

Про це 15 червня в своєму прогнозі розповіла синоптик Наталія Діденко.

Температурні показники в середньому по країні будуть до +22 +27 градусів.

Морські води на заході країни, в Криму та Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях будуть прогріті до +20 +23 градусів.

У Карпатах погода буде без снігу, але з середніми температурами +8 +14 градусів.

Опади подекуди з грозою очікуються на всіх територіях країни, крім західних.

У Києві погода буде без опадів, а середні температури будуть на рівні +25 +26 градусів.

Погода: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували українців прогнозом погоди на тиждень.

Раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в Україні до кінця поточного тижня.