"Бл**ь я б на**й заборонила українську": ще одна українка потрапила у мовний скандал під Києвом

Мешканка Київської області потрапила в мовний скандал після того, як негативно висловилася про українську мову.
Про своє бажання заборонити державну мову вона заявила в Інстаграм.
Мешканка Ірпеня Діана К. потрапила під хвилю хейту через своїх висловлювання про українську мову.
Своїми скандальними словами дівчина поділилася в історії в соцмережі Інстаграм.
"Просто я б бл**дь нах*й заборонила єб**у українську мову", - написала вона у своїй історії.
Згідно з інформацію в її соцмережах, дівчині 18 років і вона має незакінчену вищу освіту (імовірно вчиться на журналіста). Також Діана К. має досвід роботи бариста.
За словами директора школи, в якій навчалася дівчина, її характеризували як агресивну і хамувату.
Після великої кількості хейта дівчина заблокувала свій профіль в Інстаграм.
Нагадаємо, що 16 травня в Одеській області викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав український "псячей мовою" і мовою "окупантів і фашистів".
18 лютого в TikTok розгорівся скандал через української мови. Все почалося з публікації відеоролика 15-річної користувачок з Києва Лізи Леоненко, де вона висловилася, що не любить українську мову.