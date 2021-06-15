"Бл**ь я б на**й заборонила українську": ще одна українка потрапила у мовний скандал під Києвом

Мешканка Київської області потрапила в мовний скандал після того, як негативно висловилася про українську мову.

Про своє бажання заборонити державну мову вона заявила в Інстаграм.

Мешканка Ірпеня Діана К. потрапила під хвилю хейту через своїх висловлювання про українську мову.

Своїми скандальними словами дівчина поділилася в історії в соцмережі Інстаграм.

"Просто я б бл**дь нах*й заборонила єб**у українську мову", - написала вона у своїй історії.

Згідно з інформацію в її соцмережах, дівчині 18 років і вона має незакінчену вищу освіту (імовірно вчиться на журналіста). Також Діана К. має досвід роботи бариста.

За словами директора школи, в якій навчалася дівчина, її характеризували як агресивну і хамувату.

Після великої кількості хейта дівчина заблокувала свій профіль в Інстаграм.

Нагадаємо, що 16 травня в Одеській області викладач спеціалізованого коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав український "псячей мовою" і мовою "окупантів і фашистів".

18 лютого в TikTok розгорівся скандал через української мови. Все почалося з публікації відеоролика 15-річної користувачок з Києва Лізи Леоненко, де вона висловилася, що не любить українську мову.