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В Україні продовжили карантин: названі терміни

В Україні продовжили карантин: названі терміни
13:53 Сьогодні Телеграф

В Україні продовжують карантин до 31 серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 16 червня. 

Так, в країні були продовжені карантинні обмеження до кінця літа. 

Відео з засідання Кабміну в YouTube:

Відзначимо, що в Україні річний карантин планується зробити більш "м'яким" оскільки в рамках нього в країні скасують вимоги до заповнення залів, дозволять повноцінно працювати спортзалах, а також спростять процес проходження кордонів для громадян під час повернення з літніх відпусток.

Нагадаємо, що 9 червня в Україні все області перейшли в "зелену" зону, а отже ряд обмежень була знята. Однак для "зеленої" зони також залишився список заборон.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Карантин.
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