В Україні продовжили карантин: названі терміни

В Україні продовжують карантин до 31 серпня.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів України 16 червня.

Так, в країні були продовжені карантинні обмеження до кінця літа.

Відео з засідання Кабміну в YouTube:

Відзначимо, що в Україні річний карантин планується зробити більш "м'яким" оскільки в рамках нього в країні скасують вимоги до заповнення залів, дозволять повноцінно працювати спортзалах, а також спростять процес проходження кордонів для громадян під час повернення з літніх відпусток.

Нагадаємо, що 9 червня в Україні все області перейшли в "зелену" зону, а отже ряд обмежень була знята. Однак для "зеленої" зони також залишився список заборон.