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П'ятниця, 18.06.2021
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Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У п'ятницю, 18 червня, відзначається день пам'яті священномученика Дорофея Тирского, єпископа.

Дорофей народився в 255 році в Антіохії. Жив на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Під час правління імператора Діоклетіана ховався від язичників в Варні. Тільки коли на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт, Дорофей зміг повернутися в Тир. Помер не своєю смертю. Вже під час правління Флавія Юліана Відступника, який відновив гоніння на християн, Дорофей, незважаючи на старість, був підданий тортурам і вбитий.

Вважається, що в цей день розпускається сон-трава, або простріл, тому 18 червня також носить назву "День/Ніч сон-трави". Вірили, що ця рослина навіває сон, а сплячим показує їх майбутнє життя. Говорили, що щастя уві сні приходить в образі гарної дівчини або хлопця, а біда обертається старою з костуром.

Народні прикмети 18 червня

  • Вранці відчувається різкий запах трави - до дощу.
  • Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.
  • Безліч павуків віщують спеку, а стукаючі дятли - дощі.
  • Народжені 18 червня наділені "пихатою" вдачею і часто не впевнені в собі. Носити їм слід топаз.

Що не можна робити 18 червня

  • Забороняється розповідати комусь свої сни.
  • 18 червня небажано відкладати будь-які незакінчені справи на потім.
  • Перебувати в цей день на вулиці з опівночі - до сильної хвороби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 65

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