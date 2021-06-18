Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 18 червня, відзначається день пам'яті священномученика Дорофея Тирского, єпископа.
Дорофей народився в 255 році в Антіохії. Жив на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Під час правління імператора Діоклетіана ховався від язичників в Варні. Тільки коли на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт, Дорофей зміг повернутися в Тир. Помер не своєю смертю. Вже під час правління Флавія Юліана Відступника, який відновив гоніння на християн, Дорофей, незважаючи на старість, був підданий тортурам і вбитий.
Вважається, що в цей день розпускається сон-трава, або простріл, тому 18 червня також носить назву "День/Ніч сон-трави". Вірили, що ця рослина навіває сон, а сплячим показує їх майбутнє життя. Говорили, що щастя уві сні приходить в образі гарної дівчини або хлопця, а біда обертається старою з костуром.
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