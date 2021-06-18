Яке свято 18 червня: народні прикмети і заборони

У п'ятницю, 18 червня, відзначається день пам'яті священномученика Дорофея Тирского, єпископа.

Дорофей народився в 255 році в Антіохії. Жив на території фінікійського міста Тіра, де служив єпископом. Під час правління імператора Діоклетіана ховався від язичників в Варні. Тільки коли на трон зійшов імператор Костянтин, який видав Міланський едикт, Дорофей зміг повернутися в Тир. Помер не своєю смертю. Вже під час правління Флавія Юліана Відступника, який відновив гоніння на християн, Дорофей, незважаючи на старість, був підданий тортурам і вбитий.

Вважається, що в цей день розпускається сон-трава, або простріл, тому 18 червня також носить назву "День/Ніч сон-трави". Вірили, що ця рослина навіває сон, а сплячим показує їх майбутнє життя. Говорили, що щастя уві сні приходить в образі гарної дівчини або хлопця, а біда обертається старою з костуром.

Народні прикмети 18 червня

Вранці відчувається різкий запах трави - до дощу.

Вітер 18 червня дме зі східного боку - літо буде вітряним і дощовим.

Безліч павуків віщують спеку, а стукаючі дятли - дощі.

Народжені 18 червня наділені "пихатою" вдачею і часто не впевнені в собі. Носити їм слід топаз.

Що не можна робити 18 червня

Забороняється розповідати комусь свої сни.

18 червня небажано відкладати будь-які незакінчені справи на потім.

Перебувати в цей день на вулиці з опівночі - до сильної хвороби.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.